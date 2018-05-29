ВТБ в Чувашии увеличил объемы кредитования компаний среднего бизнеса на 40%

За 1 квартал 2018 года ВТБ предоставил предприятиям Чувашии свыше 3,2 млрд рублей кредитов, из них клиентам среднего и малого бизнеса – 2 млрд рублей, крупного – 1,2 млрд рублей. При этом наиболее динамично развивалось кредитование сегмента среднего бизнеса — рост по сравнению с 1 кварталом прошлого года составил 40%.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Чувашии по состоянию на 1 апреля текущего года составил порядка 11 млрд рублей, увеличившись за год на 11%.

Гарантийный портфель банка в регионе за год вырос на 30% — до 3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов банка по итогам квартала составил 7,8 млрд рублей, в сравнении с 1 апреля 2017 года он вырос на 29%.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Республике Чувашия Константин Киргизов прокомментировал: «Подводя итоги первого квартала, хотелось бы отметить успешную работу нашей команды по сохранению качества кредитного портфеля. Сейчас просроченная задолженность составляет всего порядка 1% от объема общего корпоративного портфеля банка в регионе. Это хороший результат, и мы намерены удерживать этот показатель на минимальном уровне и в дальнейшем».