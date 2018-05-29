Международный фестиваль фейерверков в Чебоксарах ищет яркое название

Совсем скоро в Чебоксарах состоится XI Международный фестиваль фейерверков. В этом году он пройдет 23-24 июня в рамках празднования Дня Чувашской Республики.

В фестивале планируют принять участие 5 команд: 4 команды из Российской Федерации (ООО «Пироснаб-Поволжье» (г. Чебоксары), ООО «Салюты лучших коллекций» (г. Москва), ЗАО «Пиротехнические Дворы Петергофа» (г. Санкт-Петербург), ООО «Компания «Корсар» (г. Симферополь) и команда из Республики Казахстан (ТОО «NOMAD ART KAZAKHSTAN» (г. Алматы).

Подготовка к мероприятию идет полным ходом. В настоящее время организаторы перебирают названия для фестиваля. Свои предложения могут внести и жители республики. Варианты с названиями фестиваля принимаются на адрес электронной почты: indust14@cap.ru.

Название должно быть ярким, интересным, запоминающимся и современным – как и сам фестиваль.

Жюри и организаторы мероприятия рассмотрят все поступившие варианты и выберут самое удачное.

Заранее благодарим всех за участие!

Справочно:

23 июня командами-участниками представляются: пиротехническое шоу продолжительностью не менее 3 минут,

визитки участников (не менее 3 минут) под музыкальное сопровождение участников команд.

Планируется запуск высотных (до 150 м) фейерверочных изделий калибром до 150 мм с акватории Чебоксарского залива (Дорога к храму) и с территории памятника Матери – Покровительницы.

Участники фестиваля оцениваются членами жюри по 4 номинациям:

«За лучшее музыкально-художественное воплощение»;

«За создание яркого образа»;

«За лучшее воплощение фантазии огня»;

«За лучшую постановку фейерверочного шоу»;

Главный приз – Гран-при Международного фестиваля фейерверков.

24 июня состоится награждение победителей фестиваля и гала-представление «Славься Чувашия!».

Планируется запуск высотных (до 350 м) фейерверочных изделий калибром до 310 мм с акватории Чебоксарского залива (Дорога к храму) и с территории памятника Матери – Покровительницы.

За время проведения Международного фестиваля фейерверков в нем приняли участие команды из разных городов Российской Федерации (Чебоксары, Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Тюмень, Симферополь и т.д.) и команды из других стран мира (Франция, Республика Беларусь, Казахстан, Украина).

С начала проведения фестиваля фейерверочные показы затронули следующие темы: «День Победы», «Дружба народов», «О, спорт, ты – мир», «Космос», «Год молодежи», «90 лет Чувашии», «Славься Чувашия», «Огни на Волге», «Год Российской истории», «Огни родной культуры».