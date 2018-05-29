Журналист из Чувашии стал лауреатом итальянской премии Ostana

Известный чувашский журналист Алексей Леонтьев удостоен Премии Ostana. Награда учреждена в Италии и ежегодно присуждается выдающимся деятелям литературы и искусства, внесшим вклад в популяризацию родных языков.

В 2018 году состоится юбилейное, десятое, награждение лауреатов премии. Победителями были признаны представители из девяти разных стран мира. Алексей Леонтьев стал первым россиянином, удостоенным этой премии. Организаторы присудили ему победу в номинации «Перевод».

Алексей Леонтьев выпустил в переводе на чувашский язык около 100 литературных произведений таких известных русских писателей, как Александр Грин, Александр Беляев, Алексей Толстой. В настоящее время готовится к печати роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, 18 рассказов и 2 романа Джека Лондона.

На сайте премии можно ознакомиться с фрагментами романа «Белый клык» Джека Лондона, также переведённого Алексеем Леонтьевым на чувашский язык.

Эссе лауреатов увидят свет в одном из ближайших выпусков крупнейшей итальянской газеты «Corriere della Sera» (Вечерний вестник, издается в Милане с 1876 года).

Премия вручается с 2008 года. Ее девиз – «Языкам жить вместе в гармонии». Проект призван мотивировать авторов к созданию новых работ на национальных языках. Премия вручается в различных номинациях: перевод, музыка, кино. Отдельно отмечаются молодые писатели. В предыдущие годы награду получили представители 30 языков (этносов) со всех континентов.

Как сообщает Мининформполитики Чувашии, торжественная церемония награждения, а также тематические мероприятия пройдут с 1 по 3 июня в селе Остана (регион Пьемонт, Италия).

Справочно

Алексей Леонтьев 23 года возглавлял Издательский дом «Хыпар», был издателем и главным редактором литературного альманаха «КИЛ», является автором монографических исследований по истории первой чувашской газеты и биографии ее основателя профессора Николая Никольского, ныне — научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук.