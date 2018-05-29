Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 сдали 530 чебоксарских школьников

Экзамены по географии и информатике, с которых 28 мая начался основной период проведения ЕГЭ в 2018 году, завершились в штатном режиме без существенных сбоев.

«Экзамены прошли штатно, спокойно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Меры информационной безопасности обеспечили честное проведение экзаменов», — рассказал на пресс-конференции в день начала основного периода ЕГЭ руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали 530 чебоксарских школьников (географиию выбрали 105 человек, а информатику и ИКТ – 425 человек).

Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.

Справочно: в 2017–2018 учебном году в школах города Чебоксары обучается 6770 выпускников, в том числе – 2274 обучающихся 11-х классов (2017 год – 2108 чел.), 4496 обучающихся 9-х классов (2017 год – 4031 чел.).