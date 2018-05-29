Чувашия закрепилась в десятке лучших

Как привлекать новых инвесторов?

Петербургский международный экономический форум завершился успешно, а его противники насолили сами себе, упустив прекрасные возможности для развития обоюдовыгодного бизнеса с Россией. Таков лейтмотив оценки итогов форума в экспертной среде. На него прибыло около 15 тысяч участников, что значительно больше, чем в 2017 году. В том числе иностранные компании из 143 государств.

Чувашии, делегацию которой возглавлял Глава республики Михаил Игнатьев, форум в очередной раз принес весомые плоды в виде важных соглашений, позволяющих укрепить и развить экономико-финансовую сферу. Деятельное участие руководитель региона и члены делегации принимали в других мероприятиях и просто в деловом общении с гостями, демонстрируя открытость и готовность республики принимать инвесторов, укреплять партнерские связи как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Ставились и обсуждались вопросы в том числе перед федеральными министрами.

Комментируя итоги форума на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, Глава республики констатировал, что доверие к Чувашии есть и оно крепнет. Это особенно актуально в свете прозвучавшего на пленарном заседании форума тезиса о создании в стране экономики доверия.

Одно из заключенных соглашений — о сотрудничестве с Банком ВТБ — Михаил Игнатьев и председатель правления банка Денис Бортников подписали в первый же день форума. Учитывая, что банк особенно плотно работает с бизнесом, задача правительства республики — находить в этой среде надежных заемщиков, сказал Глава республики. Стороны намерены развивать сотрудничество и в реализации инвестиционных проектов, государственных программ.

Еще один важный документ — Меморандум о взаимодействии Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и правительства Чувашии. Как отметил Михаил Игнатьев, вновь назначенный председатель банка Игорь Шувалов имеет богатый управленческий опыт, что позволяет надеяться на плодотворное сотрудничество. Стороны также планируют реализовывать проекты на основе существующих решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления, разработанных Внешэкономбанком.

Дальнейшее свое участие в инвестировании в Чувашии подтвердил глава группы компаний «РЕНОВА» Виктор Вексельберг. Как он заявил в ходе общения с руководителем региона, несмотря на «подсанкционность», компания не сокращает финансирование программ на новочебоксарских «Химпроме» и заводе «Хевел», а также на строительстве тепличного комбината «Новочебоксарский». По словам Вексельберга, ему нравится работать в Чувашии. И новый федеральный министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, с которым также общался Михаил Игнатьев, подтвердил свою поддержку.

По приглашению президента Управляющей компании «Просвещение» Владимира Узуна Глава Чувашии принял участие в деловом завтраке на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее».

Михаил Игнатьев как член консультативной комиссии Госсовета России участвовал в ее очередном заседании под председательством помощника Президента России, секретаря Госсовета Игоря Левитина. Михаил Игнатьев вынес на обсуждение вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В частности, отмечалось, что стимулом к технологическому обновлению предприятий являются механизмы инвестиционного налогового вычета, льгота по налогу на движимое имущество организаций.

«Мы считаем, что для создания равных условий ведения бизнеса на всей территории страны должны быть установлены единые льготные налоговые ставки, — сказал Глава Чувашии. — Сегодня для решения задач, поставленных перед нами Президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 миллиардов рублей (сейчас — 6,8 миллиарда на всю страну)». Был поднят и ряд других проблем предпринимательского сообщества.

Одним из интригующих моментов форума, как и ожидалось, стало оглашение Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Чувашия нынче удостоилась 8-го места. Впереди нее лишь Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, а позади Московская, Ульяновская области и все остальные российские регионы. Как подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, для глав регионов улучшение инвестиционного климата — это безусловный приоритет и ежедневная работа. С 2018 года показатели рейтинга включены в критерии оценки эффективности работы региональных органов власти.

Чувашия в течение четырех последних лет занимает высокие позиции, входя в ведущую десятку регионов-лидеров в рейтинге, напомнил на совещании Глава республики. По итогам 2016 года мы вышли на второе место. Нынешнее 8-е — это, конечно, не прошлогоднее «серебро», но в острой конкурентной среде сложно становится даже удержаться в двадцатке, так как разница между регионами определяется в десятых, сотых пункта.

«В этом году мы немного уступили свои позиции, потому что отдельные регионы, имея более выгодную базу, обладают большими возможностями по улучшению экономической динамики», — сказал Михаил Игнатьев.

Позитивных факторов, способствующих инвестициям, в республике немало. Это, к примеру, и приемлемое время регистрации собственности, количество необходимых процедур… Что же требуется, чтобы в дальнейшем не было «тучек», портящих инвестиционную погоду? Глава республики остановился на основных недостатках, препятствующих более успешному привлечению инвестиций. Это, в частности, время на получение разрешения на строительство, оценка деятельности органов власти в этой части. На что Глава обратил внимание министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира Михайлова и руководства администрации Чебоксар. Ухудшились показатели по срокам и доступности подключения к электросетям, что связано с ростом числа всевозможных разрешений.

«Нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы использовать возможности для дальнейшего улучшения инвестиционного климата республики», — призвал Михаил Игнатьев.

Вячеслав Иванов

Фото cap.ru

Японские бизнесмены — частые гости Чувашии. На форуме обсуждались новые перспективы сотрудничества.