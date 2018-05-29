На связи со всей страной

Очередную «Прямую линию» Президент России Владимир Путин проведет 7 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

В этот день в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик.

Вопросы россиян для «Прямой линии» собираются несколько дней, наиболее интересные и актуальные из них звучат в прямом эфире.

Для Путина это будет первая «Прямая линия» во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве Президента и четыре — в качестве премьер-министра.