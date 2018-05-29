Против уплотнительной застройки

А также нечистоплотных бизнесменов

На правительственной планерке вчера был поднят вопрос в связи со строительством 9-этажного дома рядом со школой № 27 в северо-западном микрорайоне Чебоксар. Глава республики Михаил Игнатьев озвучил письменное обращение местных жителей, протестующих против этой новостройки, так как она возводится в шести метрах от детсада № 85.

С уплотнительной застройкой вроде бы покончено, почему же эта тема вновь всплывает, спросил Михаил Игнатьев. Имеется в достатке другой земли для беспроблемной застройки, не в ущерб интересам людей. «Надо отслеживать эти вопросы», — обратился он к главе Чебоксар Евгению Кадышеву. И поручил разобраться в ситуации, вплоть до приостановки строительства.

Кстати, о земле. Печально известный в республике «инвестор» Никита Колесников, основатель группы компаний «Савва», оставившей после себя целый шлейф уголовных дел, оказался причастен к хищениям бюджетных средств, что выяснилось в ходе скандала вокруг федерального Минкультуры. Следствие заинтересовалось его прошлым, и выяснилось, что одна компания, принадлежащая Колесникову, до сих пор владеет в республике 19 земельными участками общей площадью более 70 тыс. квадратных метров, другая — 22 участками площадью более 154 тыс. квадратных метров. В дремучий долгострой превратился также отель «Сувар» на заливе, который должен был построить также этот горе-инвестор. Правоохранительные органы в настоящее время ведут проверку на законность приобретения и оформления всех этих активов.

На планерке был также заслушан доклад министра образования и молодежной политики Александра Иванова о готовности детских оздоровительных учреждений к летнему сезону.