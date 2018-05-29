Форум завершен, работа продолжается

«Единая Россия» ставит цели и задачи

После партийного форума «Направление 2026» председатель Госсовета Чувашии, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Филимонов поспешил поделиться итогами встречи с чувашскими журналистами.

В работе форума приняли участие секретари и руководители региональных отделений, секретари местных отделений — члены Высшего и Генерального советов, главы фракций заксобраний регионов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Нашу республику на встрече помимо Филимонова представляли депутат Госдумы Алена Аршинова и секретарь Яльчикского районного отделения Николай Миллин, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии Вячеслав Рафинов.

Конференция прошла на трех дискуссионных площадках — «Качество жизни: приоритет развития», «Экономика роста» и «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва». По итогам форума уже готов проект резолюции. И, как объяснил журналистам Филимонов, документ еще будет дорабатываться в течение месяца, в том числе чувашскими единороссами.

Главная обозначенная в резолюции цель — улучшение всех сфер жизни человека и динамичное развитие страны без потрясений и революций. Среди основных тезисов — необходимость создания комфортной городской среды, увеличение реальных доходов населения и доступности ипотечного кредитования. Особое внимание будет уделяться медицине, образованию, вопросам детства, обращению с отходами. И поскольку решение социальных задач требует соответствующих возможностей народного хозяйства, экономика нашей страны должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Кроме того, продолжил секретарь регионального отделения «Единой России», на конференции «Направление 2026» говорилось о необходимости развития «цифровой» экономики и устранения цифрового неравенства. Обсуждались также пути обновления партии. Задумались даже о том, в какую же сторону смотрит медведь на логотипе «Единой России», рассказал Филимонов, и решили, что важно другое: наш медведь свою тайгу в обиду не даст!