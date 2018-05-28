Бюджет Чувашии на 2018 год увеличивается на 1,4 млрд рублей

28 мая на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев, был рассмотрен проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно законопроекту республиканский бюджет на 2018 год увеличивается на 1,4 млрд рублей.

Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что расходы консолидированного бюджета в 2018 году с учетом текущего уточнения оцениваются в объеме 57,5 млрд рублей, что составляет 110,7% к уровню 2017 года. Объем безвозмездных поступлений составит 20 млрд 204 млн рублей, с ростом на 17,1%.

Руководитель региона обратил внимание, что при текущем уточнении бюджета существенно увеличивается финансовая помощь муниципальным образованиям. Межбюджетные трансферты составят 19,2 млрд рублей, что на 18,7% больше уровня 2017 года.

«Каждый бюджетный рубль должен использоваться эффективно, должен быть направлен на повышение качества жизни населения, улучшение социального самочувствия, выполнение взятых обязательств», — подчеркнул он.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина проинформировала, что с учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета на 2018 год составят по доходам 47 721,9 млн рублей (рост к уровню 2017 г. – 8,5%); по расходам – 48 962,2 млн рублей (рост к уровню 2017 г. – 11,6%). Дефицит казны составит 1240,3 млн рублей.

В расходной части бюджета на 30,6% повышаются расходы на инвестиционные цели. С учетом дополнительно выделяемой суммы они составят 6,8 млрд рублей.

Наибольшее увеличение государственной поддержки предусматривается в сфере образования — рост составит 1,5 млрд рублей.

Из них на строительство дошкольных образовательных учреждений направляется 893,6 млн рублей. За счет этих средств начнется возведение 11 детских садов.

На ремонт и приобретение оборудования для образовательных организаций выделяется 281,1 млн рублей. Предусматривается 322,6 млн рублей на повышение зарплаты работников образования.

Дополнительно 930 млн рублей предусматривается направить на сферу здравоохранения. Так, в целях оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в обеспечении лекарственными препаратами, дополнительно выделяется 340 млн рублей.

46,1 млн рублей предусматривается на выполнение мероприятий приоритетного проекта «Охрана репродуктивного здоровья у мужчин и активное социальное долголетие в Чувашской Республике».

Закладывается 92 млн рублей на покупку 26 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Всего же в текущем году планируется приобрести 84 единицы санитарного автотранспорта на общую сумму 232,2 млн рублей.

Всего же на ремонт и приобретение оборудования для больниц и поликлиник выделяется 547,7 млн рублей.

В области физической культуры и спорта дополнительно выделяются 90,4 млн рублей на строительство и капитальный ремонт ряда спортивных учреждений.

Что касается культурной сферы, то на обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, на модернизацию государственных архивов, музеев и библиотек, а также на ряд других мероприятий выделяется 57,4 млн рублей. В целом, с учетом текущего уточнения финансирование области культуры в 2018 году составит 1,4 млрд рублей, что на 33,4% больше уровня 2017 года.

45,7 млн рублей закладывается в бюджете на приобретение лесопожарной техники.

Дополнительная государственная поддержка будет оказана субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем выделяемых средств увеличивается на 30% к уровню прошлого года и составит 75,8 млн рублей, из них 61,8 млн рублей направляется на возмещение части затрат СМП, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг).

На реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» дополнительно выделяется 167,2 млн рублей.

Главным распорядителям средств республиканского бюджета поручено своевременно подготовить необходимые документы для внесения соответствующих изменений в государственные программы.

Светлана Енилина также представила анализ инвестиционных расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики. Инвестиционные расходы консолидированного бюджета в 2018 году с учетом уточнения прогнозируются в объеме 7,3 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей (на 23,5%) больше уровня 2017 года. Отмечено, что 72% инвестиционных расходов консолидированного бюджета – это расходы в муниципальную собственность.

В ходе заседания также одобрен проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О Кабинете Министров Чувашской Республики», разработанный в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики