В Чебоксарах пройдет Республиканская Спартакиада детей-инвалидов

29 мая в столице Чувашии пройдет X Республиканская Спартакиада детей-инвалидов до 16 лет.

Соревнования в преддверии Международного Дня защиты детей пройдут на стадионе «Энергия» в Чебоксарах. В Спартакиаде примут участие воспитанники специальных (коррекционных) учреждений Чувашской Республики, спортивно-адаптивных школ, клубов инвалидов.

Награды соревнований разыграют более 100 сильнейших юных спортсменов со всей республики с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения, интеллекта.

В программе Спартакиады – легкоатлетические забеги на 60 и 200 метров, прыжки в длину с места, дартс и перетягивание каната.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11.00. Начало стартов намечено на 11.20. Вход свободный.

Положение о соревнованиях