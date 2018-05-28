Главой Чувашии подписан Указ «О Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики»

В Чувашской Республике уделяется большое внимание внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

Векторы развития регионов страны в данном направлении были обозначены Президентом России Владимиром Путиным в Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Выработкой и реализацией государственной политики в сферах информационных технологий, электросвязи, массовых коммуникаций и СМИ ранее занималось федеральное Министерство связи и массовых коммуникаций, которое Указом Президента России с 15 мая переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В Чувашии работу по повышению эффективности государственного управления в области цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций будет осуществлять Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Данное решение принято Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и отражено в соответствующем Указе.

Принятое решение даст новый толчок работе по созданию необходимых условий для развития информатизации и цифровой экономики в Чувашии, повысит конкурентоспособность региона, качество жизни граждан и доступность получения государственных услуг.

Указом также поручено Кабинету Министров Чувашской Республики обеспечить решение организационно-штатных, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией документа.