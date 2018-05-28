Абоненты «МегаФона» в Чувашии предпочитают тарифы с большим пакетом интернета

27 мая 2018 г. Более половины новых абонентов «МегаФона» в республике выбирают линейку «Включайся!». Компания составила рейтинг популярности пакетных тарифов среди жителей региона.

Пакетные тарифы удобны тем, что в них сразу включены минуты на разговоры и гигабайты на мобильный интернет. Доступная и фиксированная абонентская плата, наличие дополнительных предложений по интересам делают их еще более востребованными.

В Чувашии самое популярное пакетное предложение среди абонентов — тариф «Включайся! Слушай». Все месяцы с момента запуска линейки он занимает первую строчку в рейтинге подключений. Главная особенность – это безлимитный интернет на всю музыку ВКонтакте и 6 мессенджеров, 10 гигабайт на остальные сервисы, 350 минут для звонков всего за 350 рублей в месяц.

На втором месте – тариф «Включайся! Общайся», который выбирают те, кто использует все каналы общения. Он значительно больше в объемах – безлимитные соцсети и мессенджеры, 12 гигабайт и 1000 минут на звонки на все номера России, а стоит всего 550 рублей в месяц.

На третьем месте – тариф для тех, кто предпочитает больше говорить по телефону «Включайся! Говори». В нем 5 гигабайт на мобильный интернет, безлимит на мессенджеры и 700 минут на разговоры – за 350 рублей.

«Наши абоненты задают нам векторы развития – сначала мы создали специальную тарифную линейку по их предпочтениям, теперь для более комфортного серфинга запустили самый быстрый мобильный интернет в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Алатыре. Количество устройств в Чувашии, которые поддерживают самый быстрый мобильный интернет LTE Advanced, за год выросло в 25 раз, средний объем трафика мобильного интернета на абонента в республике превысил 5 гигабайт. Это означает, что наши абоненты в тренде и дальше будут активно пользоваться мобильным интернетом как в столице, так и в районных центрах», — отмечает директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов.

Подробнее о тарифах линейки «Включайся!» можно узнать по ссылке