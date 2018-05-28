Ремонт первой в Чебоксарах Академии искусств близится к завершению

Глава администрации города Алексей Ладыков провел выездное совещание на объекте по ул. Эльгера, 10А. Здесь завершается капитальный ремонт первой в Чебоксарах Академии искусств.

Напомним, что в связи с высокой потребностью дополнительного образования, здание по ул. Эльгера, 10А площадью 1985 кв. м. было передано на баланс школы искусств №2. Раньше здесь размещалось Управление федеральной службы судебных приставов.

Алексей Ладыков совместно с отраслевыми руководителями администрации города, своими заместителями — по социальным вопросам Аллой Салаевой и по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолием Павловым оценил ход строительства внутри здания и прилегающей к Академии территории.

Он отметил, что все работы ведутся по утвержденному плану, замечаний к подрядчику со стороны надзорных органов не имеется и к концу июля объект будет готов к сдаче.

Директор подрядной организации Валерий Чашкин заверил, что все будет выполнено в срок. К 15 июня завершится отделка внутри здания и благоустройство прилегающей к Академии территории. Затем начнутся работы по художественному оформлению учебных аудиторий и установка мебели.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева доложила, что Академия искусств, рассчитанная на 1000 детей, станет самой большой в городе. В учреждении откроют новые отделения — робототехника, компьютерная графика, медиа-школа, эстрадный вокал, появится класс электронных клавишных инструментов.

Также обсудили вопрос организации движения транспорта к учреждению – существующая дорога узкая и для разъезда встречных машин нужно решение. Глава администрации Алексей Ладыков поручил предусмотреть обустройство прилегающих к дороге боковых карманов и выполнить работы по уширению внутридворовых дорог возле Академии.

Напомним, что строительство учреждения ведется за счет городского бюджета, на все работы выделено 50,3 млн. рублей. Кроме того, на укрепление материально-технического оснащения, в том числе покупку музыкальных инструментов, направлено 10 млн рублей.