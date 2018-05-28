В школах Чебоксар прозвенели «Последние звонки»

24 и 25 мая в школах города Чебоксары прозвенели «Последние звонки». В 56 школах в честь 6770 выпускников, в том числе – для 2274 обучающихся 11-х классов и 4496 обучающихся 9-х классов, прошли торжественные линейки. Сегодня попрощались со школой и 23 выпускника Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова.

Заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике полковник полиции Александр Смирнов, Советник главы города Чебоксары Николай Голубцов, начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Алены Аршиновой Родион Калинкин, председатель Совета отцов Чувашской Республики Алексей Мурыгин и ветераны МВД Юрий Григорьев и Валентин Антонов поздравили ребят с окончанием обучения и пожелали им успехов в почти уже взрослой жизни.

Украшением праздника стал кадетский вальс, церемония прощания со знаменем, а также запуск в небо голубей и воздушных шаров. Завершилось мероприятие торжественным маршем выпускников с традиционным серебрением.

Но прощаться со школой пока рано. Впереди выпускников ждут государственные экзамены. В июне они получат заветные аттестаты, после чего определятся с местом своего дальнейшего обучения.