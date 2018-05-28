Музейный дайджест на неделю в Чебоксарах

В 10:00 31 мая – открытие выставки «Коллекция кукол «Искусство куклы» (Чувашский национальный музей).

В 11:00 – 14:00 1 июня – детская программа «На орбите детства» (Чувашский национальный музей).

В 10:00 1 июня – интерактивное занятие «Праздник детства» (Музей чувашской вышивки).

В 10:00 1 июня – открытие выставки «Çĕршывăн хастар ачисем».

Работают выставки:

Чувашский национальный музей: «Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», «Сокровища медной горы», «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье», «Горячий снег.. Горячий лед… Подарим миру свой рекорд!».

Музейно-выставочный центр: «Чудо под микроскопом», «Парк пушистых», «На груди красуются», «Слава воину-победителю», Детский музейный центр.

Музей чувашской вышивки: «В творении рук – сила души и тепла», «Прикосновение весны», «Мир, застывший в серебре», «Китайская живопись».

Музей В.И. Чапаева: «С именем Чапаева – на страже Отчизны», «Мы, солдаты ушедших эпох», «Выдающиеся люди земли Чувашской».

Литературный музей им. К.В. Иванова: «Мухтав ӗмӗре» (Велик на все времена) к 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева, «Ан васкат вăхăта» (Не торопи время) к 70-летию А. Ыхры, «Кашни йĕрке – тăван çĕр халалĕ» (В каждой строчке – благодарность родному краю) к 80-летию Д. Гордеева и 50-летию С. Гордеевой.

Музей М. Сеспеля (г. Чебоксары): «Сеспель в изобразительном искусстве».

Музей М. Сеспеля (Канашский р-н): «Чăваш поэзи ăсти».