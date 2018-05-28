В поселке Кугеси пройдет Кубок Чувашии по велоспорту

В поселке Кугеси 28 мая пройдет Кубок Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в дисциплине «групповая гонка».

В соревнованиях ожидается участие более 60 сильнейших спортсменов из Чебоксар, Новочебоксарска, Урмарского и Батыревского районов республики. Длина дистанции: 60 километров для женщин и 80 – для мужчин.

Торжественная церемония открытия состоится в 10.30, старты намечены на 11.00.

Положение о соревнованиях

Справочно:

Шоссейная велогонка — вид велоспорта, в котором спортсмены соревнуются в преодолении дистанции на скорость на автомобильных дорогах. К олимпийским видам шоссейных гонок относятся индивидуальная и групповая гонки. К неолимпийским видам — критериум, многодневная гонка, командная гонка, гонка в гору.