ПМЭФ-2018: Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума

25 мая на Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание. В центральном мероприятии ПМЭФ-2018 выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В пленарном заседании участвовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Напомнив участникам форума о девизе «Создавай экономику доверия», глава российского государства подчеркнул, что роль доверия как фактора развития в современном мире будет возрастать. «Соперничество, столкновение интересов всегда было, есть и, конечно, всегда будет. Но при этом важно сохранять уважение друг к другу. Именно в способности разрешать противоречия в честной конкуренции, а не в её ограничении, залог прогресса, источник прогресса. Это основа для уверенного, устойчивого развития каждой страны для реализации того колоссального научного технологического потенциала, который накоплен в мире в целом», — заявил Президент РФ.

Владимир Путин обозначил, что безусловной ценностью для России является обеспечение государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности. «При этом нам необходимо совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни граждан, стать одним из глобальных технологических лидеров», — озвучил задачу он.

«В своём развитии мы намерены опираться на наш человеческий, творческий, кадровый потенциал, готовы учиться и адаптировать лучшие мировые практики и, конечно, использовать собственный успешный опыт решения сложнейших структурных задач», — добавил руководитель страны.

Владимир Путин обратил внимание на вклад субъектов Российской Федерации. «Очень многое в реализации планов и проектов развития в экономике, социальной сфере, инфраструктуре будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Сегодня растёт конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую, значимую роль в этом, в том числе сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата», — сказал глава государства.

Отметим, сегодня в рамках Петербургского форума Агентством стратегических инициатив представлены итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Чувашская Республика сохранила свое место в первой десятке российских территорий, где созданы наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.

Добавим, что национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации составлялся на основании оценок предпринимателей, экспертов, аналитиков, а также статистических данных. При этом в условиях высокой конкуренции регионы по своим рейтинговым показателям расположились в данном списке очень плотно друг за другом, с разницей в десятые и сотые доли баллов.

В рамках пленарной сессии выступили также главные гости форума Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Пресс-служба Администрации Глава Чувашской Республики