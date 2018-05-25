ПМЭФ-2018: Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» проведет семинары для организаций Чувашии

24 мая на полях Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о совместной реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов» автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно-ориентированных организаций в Чувашской Республике.

Подписи под документом поставили со стороны Группы Российского экспортного центра – генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина, со стороны региона – Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Документ предусматривает расширение и развития сотрудничества в части предоставления образовательной и консультационной поддержки.

«Развитие экспортного потенциала регионов страны – это глобальная задача, над которой работают как федеральные и региональные органы власти, так и общественные организации и институты развития, оказывая поддержку региональному экспортоориентированному бизнесу. Миссия Школы экспорта РЭЦ в данном контексте – это предоставление качественной информационно-образовательной поддержки, способствующей старту и развитию внешнеэкономической деятельности», – отметила Алиса Никитина.

«Наша задача – создавать условия для развития бизнес-сообщества. Российский экспортный центр стимулирует развитие предпринимательства. Мы рассчитываем, что мероприятия, предусмотренные Соглашением, будут способствовать достижению поставленных целей, реализации прорывных проектов», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Добавим, ПМЭФ является ключевым экономическим событием в Российской Федерации, ставшим за последние двадцать лет ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. По словам помощника Президента Российской Федерации Юрия Ушакова, форум в текущем году станет одним из самых масштабных за историю его проведения, ожидается участие порядка 15 тысяч человек из разных стран – государственных деятелей, представителей бизнеса, международных и общественных организаций и др.

Глава республики Михаил Игнатьев подвел итоги первого дня работы на площадках форума.

Деловая программы руководителя региона началась с участия в деловом завтраке на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее». «Мы придаем большое значение развитию потенциала молодежи. Наше главное богатство – это умные, интеллектуально подготовленные люди. Мы каждый третий бюджетный рубль направляем на образование. Это очень важно. Реализация прорывных проектов – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Мы должны создавать высокотехнологичные производства с высокой производительностью труда. Без открытия новых производств, привлечения предпринимательского сообщества органы власти не смогут реализовать поставленные задачи», – обратил внимание Михаил Игнатьев.

На полях форума достигнут ряд договоренностей: подписано соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и Чувашской Республикой, Меморандум о взаимодействии Внешэкономбанка, АСИ и Правительства Чувашии. «Рассчитываю, что подписанные документы дадут дополнительный импульс социально-экономическому развитию республики, будут способствовать созданию еще лучших условий для развития предпринимательства», – отметил Глава региона.

На ПМЭФ-2018 Михаил Игнатьев провел ряд деловых встреч. В частности, Глава Чувашии пообщался с Виктором Вексельбергом, который реализует инвестиционные проекты в республике, с руководителями общественных организаций «Деловая Россия», «ОПОРА России», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. «Такие встречи помогают нам совершенствовать работу по привлечению инвесторов на территорию Чувашии и России», – заключил Глава Чувашии.