ПМЭФ-2018: Глава Чувашии выступил на заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ

25 мая Глава Чувашии, член консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации Михаил Игнатьев на полях ПМЭФ-2018 принял участие в очередном заседании консультативной комиссии, состоявшемся под председательством помощника Президента России, секретаря Государственного совета Игоря Левитина.

В ходе заседания обсужден ряд вопросов, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Помощник Президента РФ Игорь Левитин поздравил членов Государственного совета РФ, которые заняли посты федеральных министров: Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, Министра транспорта РФ Евгения Дитриха, Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Члены консультативной комиссии, главы субъектов Федерации вынесли на рассмотрение вопросы, решение которых позволит ускорить темпы экономического развития.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание на необходимость повышения уровня компетенций региональных и муниципальных чиновников. Проблемой является отсутствие у них мотивации, навыков проектного управления. «Существующая система обучения и повышения квалификации этих вопросов не решает», – заметил он.

Андрей Никитин предложил разработать и утвердить концепцию образования государственных служащих, законодательно разрешить возможность для служащих обучения на основе софинансирования с использованием собственных средств. Нужен образовательный портал с возможностью дистанционного обучения, сказал он.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынес на обсуждение вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Успешное развитие малого и среднего предпринимательства — ключевое условие обновления экономики, повышения её устойчивости, реализации огромного созидательного предпринимательского потенциала, который есть у граждан нашей страны», — подчеркнул руководитель региона.

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Так, в 2024 году численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, должна быть увеличена на 30% и составить 25 млн человек.

«Президентом России сегодня перед всеми регионами страны поставлены задачи по снижению административного, налогового, финансового бремени на бизнес, максимальному стимулированию инвестиционной деятельности», — акцентировал Михаил Игнатьев и обозначил задачи, требующие решения для успешного развития субъектов МСП.

«Органично вписываются в решение обозначаемых предпринимательским сообществом проблем реализуемые по всей стране целевые модели по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентирами», – заметил Глава Чувашии.

Так, в рамках реализации целевых моделей снижаются налоговые ставки для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения, устанавливаются налоговые льготы по патентной системе налогообложения. Данные меры способствуют легализации работы малого бизнеса, выходу его «из тени».

Стимулом к технологическому обновлению предприятий являются механизмы инвестиционного налогового вычета, льгота по налогу на движимое имущество организаций. «Мы считаем, что для создания равных условий ведения бизнеса на всей территории страны должны быть установлены единые льготные налоговые ставки», – акцентировал Глава Чувашии.

Как эффективный инструмент развития зарекомендовала себя подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Благодаря ей в регионах страны обновляются основные фонды предприятий, осуществляющих производство импортозамещающей продукции. В результате повышается ее конкурентоспособность, стимулируется развитие инноваций, облегчается доступ к кредитным ресурсам.

«Мы считаем, что сегодня для решения задач, поставленных перед нами Президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 млрд рублей (сегодня – 6,8 млрд рублей на всю страну)», – высказал позицию Михаил Игнатьев.

Проведенный анализ подобных мер поддержки показал, что они стимулируют и привлечению собственных средств в развитие и технологическое перевооружение. Так, на 1 рубль прямых бюджетных инвестиций привлечено 4 рубля частных инвестиций.

Основная доля федерального финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства приходится на Федеральную Корпорацию МСП.

Кроме того, с 2018 года появилась реальная возможность у предприятий приоритетных сфер деятельности привлечь льготный кредит с конечной ставкой 6,5% по программе Минэкономразвития России.

Вместе с тем данная возможность так и не стала по разным причинам доступной для широкого круга предпринимателей в регионах страны. «Предлагаем закрепить лимиты финансирования по каждому региону с указанием сроков их доведения до получателей», – отметил Глава Чувашии.

Справедливая и честная конкуренция, создание равных условий ведения бизнеса – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны.

В своем выступлении Михаил Игнатьев обозначил ряд проблемных вопросов.

«Первое. Сегодня согласно требованиям законодательства по уплате налогов, в частности НДФЛ индивидуальными предпринимателями — налоговыми агентами, предприниматель платит данный налог по месту регистрации, а не по месту осуществления своей деятельности.

Проблема характерна для всех субъектов Российской Федерации. Организации торговли, имеющие свои сети в большинстве субъектов Российской Федерации, получают возможность легально уходить от прозрачного налогообложения.

Предлагаем предусмотреть постановку на учет в налоговых органах индивидуальных предпринимателей и уплату ими НДФЛ по месту осуществления деятельности в порядке уплаты НДФЛ, установленном для юридических лиц, имеющих обособленные подразделения.

Второе. Сейчас в регионах активно распространяется практика передачи муниципальными образованиями объектов ЖКХ в концессию бизнес-сообществу.

Планировали, что переход объектов ЖКХ в руки бизнеса будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению инфраструктуры. Но этого не произошло.

Сегодня мы видим, что это приводит к росту тарифов для населения.

В соответствии с действующим законодательством при заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ возникают обязательства по начислению амортизации, уплате налога на имущество организаций. Существенная часть организаций в малых населенных пунктах применяет упрощенную систему налогообложения, а при получении статуса концессионера у них появляется обязанность по уплате НДС.

Наряду с этим имеются проблемы и в привлечении бизнеса в сферу ЖКХ. Зачастую конкурсные процедуры на право заключения концессионных соглашений проходят безрезультатно.

Для решения этой проблемы предлагаем совместно с Минстроем и Минэкономразвития России выработать меры стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих концессию в отношении имущественных комплексов жилищно-коммунального хозяйства.

Третье. Правительством России в последние годы уделялось особое внимание корректировке законодательства о контрактной системе. Но от предпринимателей продолжают поступать сигналы о необходимости дальнейшего совершенствования системы закупок. Это связано с тем, что значительная доля закупок приходится на закупки отдельными видами юридических лиц – так называемыми «дочками» и «внучками» госкомпаний и госкорпораций.

Считаем, что действие постановления Правительства России № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которое требует от поставщика подтверждения производства промышленной продукции на территории России, необходимо распространить на закупки корпораций с госучастием.

Четвертое. Остается актуальной задержка оплаты по исполненным контрактам, которая может доходить до 180 дней с момента отгрузки или подписания акта приема продукции.

Бизнес оказывается в очень сложных условиях. Средства поступают примерно через полгода после исполнения контракта, а обязательные платежи наступают фактически сразу же. Как результат, средства предприятий и организаций изымаются из оборота, возникает необходимость в кредитных средствах. Предприниматели зачастую не могут получить кредиты, так как все имущество находится в залоге.

Предлагаем по аналогии с Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ внести изменения в Закон о закупках отдельными видами юридических лиц № 223-ФЗ, предусмотрев тридцатидневный срок оплаты товаров по контрактам, а также административную ответственность за несвоевременную оплату.

Это поможет уменьшить дебиторскую задолженность предприятий. Кроме того, они избавятся от необходимости брать вынужденные кредиты по коммерческим ставкам.

Пятое. Для реализации Указа Президента страны в части создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации важной является законодательная инициатива по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам земель сельхозназначения в собственность без проведения торгов по истечении аренды при условии использования участков по целевому назначению», – сказал Михаил Игнатьев.

Добавим, в Чувашии эффективно функционирует инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. В нее входят фонды гарантий и микрозаймов, бизнес-инкубаторы, региональные центры инжиниринга, прототипирования, сертификации, стандартизации и испытаний.

В 2017 году 9,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовалось информационной, консультационной, правовой и финансовой поддержкой, то есть каждый пятый предприниматель. Объем финансовой поддержки, оказанной институтами развития бизнеса, составил 597 млн рублей.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в Валовом региональном продукте в 2017 году составит 33,2%. «Мы поставили перед собой задачу довести эту долю к 2030 году согласно принятой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике до 50 процентов», — заметил Глава Чувашии.

Расширяется доступ малого и среднего бизнеса к системе государственных и муниципальных закупок.

В 2017 году объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2013 годом увеличился более чем в 3 раза и составил 3,6 млрд рублей, это более 33% совокупного годового объема закупок. Ежегодный рост по Чувашской Республике составляет 1,2%, что позволяет с уверенностью говорить о достижение 40% к 2024 году.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики