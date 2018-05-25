В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Чувашская Республика сохранила позиции в десятке регионов лидеров

Чувашская Республика заняла 8 место вНациональном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

Итоги рейтинга представлены Агентством стратегических инициатив 25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.

В интегральном рейтинге 2018 года в первой десятке регионы расположились следующим образом: Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашская Республика, Московская область, Ульяновская область.

В презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева обратила внимание, что национальный рейтинг – основной инструмент управления развития инвестиционного климата. Ужесточается конкуренция между регионами, и результаты рейтинга свидетельствуют о планомерной системной работе всех уровней власти, отметила она.

Светлана Чупшева также подчеркнула, что для глав регионов улучшение инвестиционного климата – это безусловный приоритет и ежедневная работа. С 2018 года показатели рейтинга включены в критерии оценки работы эффективности работы органов власти.

Добавим, Чувашская Республика на протяжении лет занимает высокие позиции, входя в ведущую 10 регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Результаты рейтинга — это адекватная и взвешенная оценка аналитиков и бизнесменов. Регионы России постоянно находятся в движении. В острой конкурентной среде сложно становится даже удержаться в двадцатке регионов, так как разница между регионами определяется в десятых, сотых.

Рейтинг выявляет проблемы и распространяет лучший опыт по улучшению условий ведения бизнеса в регионах. В текущем году появились новые регионы-лидеры и, соответственно, новые региональные практики.

«Мы совершенствуем свой положительный опыт – создаем инфраструктуру поддержки бизнеса, индустриальные парки, ТОСЭР. Более того, в республике создан многофункциональный центр для бизнеса, где представители малого и среднего предпринимательства обслуживаются по принципу «одного окна», оперативно получая необходимые услуги», – отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

В регионе проводятся встречи в форме прямого диалога с предпринимателями, и такой формат общения бизнеса с властью необходим как для предпринимателей региона, так и для представителей власти, который позволяют оценить суть и объем вопросов к власти на всех уровнях.

«Мы понимаем, что еще немало того, что необходимо существенно улучшить: нужно продолжить работу по устранению административных барьеров и расширению форм поддержки бизнеса,приложить максимум усилий по улучшению инвестиционного климата путем широкого использования информационных ресурсов, механизмов сопровождения инвестиционных процессов и внедрения лучших региональных практик», – сказал Владимир Аврелькин.

Справочно:

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации проводит Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями страны. Получение информации осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием данных статистики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики