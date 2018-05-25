На Московской набережной пройдет фестиваль «Детское счастье на Волге!»

В День защиты детей, 1 июня, Московская набережная Чебоксар подарит маленьким гостям яркий праздник. В районе детской площадки пройдет фестиваль «Детское счастье на Волге!». В этот день среди множества мероприятий каждый ребенок найдет себе занятие по интересам.

Детей ждут интерактивные и анимационные программы, мастер-классы, песочная терапия, ростовые куклы, лазерный тир, выступления команды «Razgon Junior», подарки и, конечно же, вкусные угощения от «Волга Айс».

Студия танца «Джем» выступит с показательными номерами и проведет мастер-классы по направлениям: латиноамериканские танцы, Hip-Hop, JAZZ FUNK, Break Dance и Dancehall. Для любителей спорта и изобразительного искусства пройдут мастер-классы по изо-деятельности и мини-футболу.

На площадке воркаут пройдет мастер-класс «Flay йога» от спортивно-оздоровительного центра Yostudio.

Увлекательные активности представит лазертаг-клуб «Рубеж». В программе: лазерный тир, стол-реактор, тест-драйв. Маленькие защитники Отечества, оторвавшись от своих компьютерных игр, смогут на берегу Волги принять участие в захватывающей военно-спортивной игре.

Батутный парк «RAZGON» среди активных участников фестиваля разыграет подарочные сертификаты.

В завершение праздничного дня маленьких непосед ждет жизнерадостная экзотическая детская дискотека от диск-жокея Груздя Весёлого и его друзей с этническими барабанами.

Прекрасным дополнением вечера станет встреча заката над акваторией Волги.

Начало мероприятия в 15:00.