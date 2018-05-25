ПМЭФ-2018: ВТБ и Чувашия подписали соглашение о сотрудничестве

24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и Чувашской Республикой. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Соглашение предусматривает взаимодействие банка и республики, направленное на социально-экономическое развитие региона. В частности, стороны намерены развивать сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, государственных программ Чувашской Республики. Также среди направлений сотрудничества – работа по внедрению современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории республики.

Между Чувашией и ВТБ выстроены давние партнерские отношения: банк осуществляет свою деятельность на территории республики с 2000 года. В качестве одного из примеров конструктивного сотрудничества региона с банком можно отметить реализацию проекта по созданию сервисного центра ВТБ в Чебоксарах для розничных клиентов на 1,5 тысячи рабочих мест, который успешно функционирует в столице республики уже третий год.

Сегодня ВТБ является одним из ключевых финансовых институтов, активно работающих в регионе. На 1 апреля текущего года кредитный портфель банка в Чувашии в сегменте корпоративного бизнеса достиг 11 млрд рублей, объем выданных за 1 квартал 2018 года кредитов компаниям региона составил около 3,2 млрд рублей.

«Клиентами ВТБ в регионе являются порядка 2,5 тысячи предприятий и организаций. Подписанное сегодня соглашение определяет основные направления взаимодействия в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Чувашии. Развитие сотрудничества будет способствовать, в том числе, расширению взаимодействия Банка с компаниями, которые реализуют приоритетные для региона проекты», — отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Глава Чувашии подчеркнул, что Правительством республики уделяется большое внимание созданию благоприятных условий для развития банковского бизнеса на территории региона. «Банк ВТБ постоянно совершенствует свою деятельность, расширяя финансовые продукты для клиентов. Банковские услуги ВТБ востребованы предприятиями и организациями республики, жителями Чувашии. Мы благодарны банку за социально ответственный подход в ведении бизнеса», – отметил Михаил Игнатьев.

«У нас общая цель – это упрощение доступа предприятий реального сектора экономики к кредитным ресурсам, что будет способствовать реализации инвестиционных проектов бизнеса. Реализация мероприятий соглашения предусматривает вовлечение Банка ВТБ в экономические и инвестиционные процессы региона и будет способствовать решению поставленных перед нами задач», – подчеркнул Глава Чувашии.

ВТБ также оказывает помощь детскому здравоохранению в рамках благотворительной программы «Мир без слез», созданной в 2003 году. Банк напрямую финансирует приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц в различных регионах России.

Решением комитета по благотворительной деятельности Банка ВТБ в 2017 году для Городской детской больницы №3 г. Чебоксары приобретены аппараты ультразвукового исследования экспертного класса на 20 млн рублей.