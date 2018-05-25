Новые инвестиции и точки роста

В Северной столице подписывают соглашения и обсуждают перспективы развития

Вчера Михаил Игнатьев принял участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В рамках ПМЭФ-2018 Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и правительство Чувашии заключили Меморандум о взаимодействии. Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель председателя — член правления Алексей Иванченко, со стороны АСИ — генеральный директор Светлана Чупшева, со стороны Чувашии — руководитель региона Михаил Игнатьев.

Меморандум предусматривает подготовку, формирование и организацию финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона.

«При выборе субъекта Российской Федерации для работы в новом формате мы ориентируемся на Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, разработанный АСИ, а также на обратную связь первых лиц местных органов власти», — отметил Алексей Иванченко. «Новый подход федеральных институтов развития к сотрудничеству с регионами открывает для нас широкие перспективы и придаст новый импульс инвестиционному развитию региона с использованием набора инструментов поддержки. Совместно с Внешэкономбанком и АСИ будем направлять усилия и возможности на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, инновационной промышленности и агропромышленного комплекса республики», — заявил Михаил Игнатьев.

Чуть ранее по приглашению президента Управляющей компании «Просвещение» Владимира Узуна руководитель региона стал участником делового завтрака на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее».

Организаторами встречи выступили группа компаний «Просвещение», Агентство стратегических инициатив и Высшая школа экономики. Обсуждались механизмы привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру, потенциальные точки роста, а также возможные изменения в нормативной базе и самые успешные российские и международные практики.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева остановилась на использовании инструментов государственно-частного партнерства в свете решения задач, поставленных в новом майском указе Президента России. Модели такого партнерства для объектов социальной инфраструктуры представил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Частные инвестиции могут решить стратегические задачи развития образования России, заявил в своем выступлении президент Управляющей компании «Просвещение» Владимир Узун. По данным исследований, российские 4-классники одни из лучших в мире по уровню знаний. Но к 15 годам уже 28% школьников не могут использовать свои знания даже на минимальном уровне. «Мы обязаны обеспечить прорыв. Нужна новая педагогическая среда, дорогостоящее технологическое и лабораторное оборудование», — отметил он.

Опытом работы в регионах поделились руководители субъектов федерации. Михаил Игнатьев рассказал о лучших практиках в системе среднего профессионального образования Чувашии. Он отметил, что пять лет назад на территории республики положено начало реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов «Транснефти». Для создания учебно-ресурсных центров предприятия и организации вкладывают собственные средства, привлекаются средства из внебюджетных источников. В Чувашии работает детский технопарк «Кванториум», впечатливший даже делегацию Японии в ходе визита в регион.

На мероприятии Михаил Игнатьев пообщался с заместителем министра образования РФ Ириной Кузнецовой. Ее заинтересовал опыт работы Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа, где уже успешно используется кластерная модель подготовки специалистов для электротехнической отрасли. Стороны договорились об укреплении отношений в этом направлении.

Григорий Петров

МЕЖДУ ТЕМ

В этот же день Глава Чувашии по приглашению генерального директора АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнева принял участие в деловом мероприятии «Экспорт регионов России — преодолевая рубежи». Как отметили участники беседы, увеличение объемов экспорта страны невозможно без четкого понимания нужд региональных экспортеров. Необходим индивидуальный подход к формированию стратегий развития экспорта в регионах и особенностей региональных инфраструктур поддержки экспорта.