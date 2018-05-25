Дайте гадюке уползти

Двух жителей республики после майских прогулок в лесу пришлось спасать от змеиного яда.

Как только установилась хорошая погода, народ потянулся на природу. Женщина, которую укусила гадюка в середине мая, уже выписана из отделения острых отравлений БСМП. А вот молодой человек из Урмарского района подзадержался в стационаре и отправится домой только на днях. Несмотря на то что лечение было успешным, ему еще придется пройти достаточно длительную реабилитацию.

Укус гадюки, говорят врачи, смертельно опасен только для детей и мелких домашних животных. Но если взрослый человек станет заниматься самолечением, исход этого процесса будет сложно предугадать. Обезопасить себя от укуса змеи несложно: работать на дачном участке, где водятся змеи, надо в высоких резиновых сапогах и плотных перчатках. А прежде чем поднять копну сена или прошлогодней травы, надо ее поворошить, чтобы дать гадюке уйти.

Кстати, в прошлом году в Чувашии, по словам главного токсиколога республики Александры Прохоровской, от укусов змей пострадало 25 человек.