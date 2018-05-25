История республики на страницах «СЧ»

О прекрасном… и не очень

70 лет тому назад — 26 мая 1948 года

Читатели О. Лапаткин, Иванов, Полищук, Бородаев в письме в редакцию жалуются на полную антисанитарию в Урмарском Доме колхозника.

«В помещениях грязно, уборка производится от случая к случаю. Кровати как следует не заправлены, одеял на них нет. Со стен свисают рваные обои, и на них заметны следы от раздавленных клопов. Чтобы пробыть в Доме колхозника несколько дней, надо набраться большого терпения.

Правда, здесь есть одна комната, имеющая более или менее культурный вид, но она предназначена, как заявляет заведующая т. Михайлова, только «для директоров».

60 лет тому назад — 21 мая 1958 года

В Чебоксарах на центральных улицах непрерывным потоком движется автотранспорт. Пешеходам зачастую очень трудно бывает перейти дорогу, т. к. регулирования уличного движения нет. Рис. И. Скворцова

50 лет тому назад — 25 мая 1968 года

Все на праздник автомобилиста!

Сегодня впервые в нашей республике отмечается День трудовой славы автомобилиста.

Праздник начнется марш-парадом автомобилей, который пройдет по центральным улицам Чебоксар. Свыше 100 марок автомобилей, начиная с машин-ветеранов и кончая последними марками, будут наглядно демонстрировать рост автомобильной промышленности нашей Родины.

В одном из живописнейших мест Южного поселка состоится праздничный митинг. После торжественной части водители-спортсмены покажут свое мастерство, состоятся концерты художественной самодеятельности. Работают буфеты.

30 лет тому назад — 24 мая 1988 года

Чувашский государственный музыкальный театр

28 и 29 мая театрализованное представление «Весна, театр, моды».

В программе: парад моделей, музыка, песни, танцевальные номера в современных ритмах. Принимают участие лучшие манекенщицы города, солисты и артисты балетной труппы музыкального театра. После окончания представления в фойе театра — консультации специалистов, продажа полуфабрикатов и готовых швейных и трикотажных изделий моды весны-лета 1988 года.

Начало в 19 часов.

24 мая 1988 года

Персональный пенсионер, ветеран войны и труда А. Лебедовский возмущен качеством ремонта общественных зданий Чебоксар. «Чуть ли не со дня открытия кинотеатр «Октябрь» имеет весьма неприглядный вид: его стены ежегодно латают, заделывают плитами, но вскоре все это отлетает. А фонтан здесь вообще не работает.

Рядом с кинотеатром находится библиотека. Ее фасад также ежегодно обновляется, но весьма быстро здание приобретает прежний вид.

А посмотрите, что происходит с магазином «Хозтовары» по проспекту Ленина. Не прошло и года после его капремонта, а облицовка цокольной части здания уже отваливается».

Подготовила Ольга Лебедева