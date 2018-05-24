Ушел из жизни Иван Христофоров

На 84 году жизни скончался народный артист Чувашской Республики Христофоров Иван Иванович.

Иван Иванович являлся пропагандистом и первым исполнителем многих песен композиторов Чувашии. Работал артистом в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танца, в хоре Гостелерадио Чувашской АССР, в фольклорном ансамбле «Çавал» Чувашской государственной филармонии, Чувашской государственной академической симфонической капелле. В его репертуаре – песни чувашских композиторов, народные и песни собственного сочинения. Более 200 вокальных произведений в его исполнении записаны в фонд чувашского и российского радио.

Минкультуры Чувашии выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича.

Прощание с Христофоровым И.И. состоится 25 мая 2018 г. с 10.00 до 12.00 час. в Республиканском центре народного творчества «ДК тракторостроителей» (г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 36)