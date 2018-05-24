ПМЭФ-2018: Михаил Игнатьев принял участие в деловом завтраке «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее»

24 мая Глава Чувашии Михаил Игнатьев по приглашению Президента Управляющей компании «Просвещение» Владимира Узуна принял участие в деловом завтраке на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее» в рамках ПМЭФ-2018.

Организаторы мероприятия – группа компаний «Просвещение», Агентство стратегических инициатив и Высшая школа экономики.

Участники делового завтрака обсудили механизмы привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру, потенциальные точки роста, вложения в которые обеспечат наилучшую эффективность развития человеческого капитала, а также возможные изменения в нормативной базе и самые успешные российские и международные практики.

Выступающие отметили ряд проблем, которые нужно решить в первоочередном порядке для совершенствования системы образования. В их числе – обеспеченность учеников местами в школах, ремонт зданий общеобразовательных учреждений, отсутствие высокоскоростного интернета, старение педагогических кадров, которое приводит к разрыву между интересами учителей и учеников. Требуется проработка системы взаимосвязанных мероприятий для проведения цифровой модернизации образования.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева остановилась на использовании инструментов государственно-частного партнерства. В новом майском указе Президента России приоритетом определено развитие человеческого капитала. Как отметила Светлана Чупшева, задачи поставлены амбициозные, на уровень регионов переданы полномочия по решению этого социального вопроса, но без передачи средств. В таких условиях серьезно обновить материально-техническую базу, обеспечить требуемое качество образования невозможно.

Модели государственно-частного партнерства для объектов социальной инфраструктуры представил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Частные инвестиции могут решить стратегические задачи развития образования России, заявил в своем выступлении Президент Управляющей компании «Просвещение» Владимир Узун. По данным исследований, российские 4-классники одни из лучших в мире по уровню знаний. Но к 15 годам уже 28% школьников не могут использовать свои знания даже на минимальном уровне. «Мы обязаны обеспечить прорыв. Нужна новая педагогическая среда, дорогостоящее технологическое и лабораторное оборудование», – отметил он.

Ограниченность финансовых ресурсов приводит к несистемной экономии. Владимир Узун предложил оптимизировать бюджетное финансирование за счет укрупнения школ и реализовать проект «Система эффективных школ», который позволит создать условия для обучения школьников на современном уровне.

Опытом работы в регионах поделились руководители субъектов федерации.

Глава республики Михаил Игнатьев рассказал о лучших практиках в системе среднего профессионального образования Чувашии.

Он отметил, что 5 лет назад на территории республики положено начало реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов «Транснефти». Ежегодно на переобучение в Чувашию приезжают тысячи человек из разных уголков России. Для них созданы хорошие условия.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что для создания учебно-ресурсных центров предприятия и организации вкладывают собственные средства, привлекаются средства из внебюджетных источников.

В Чувашии создан детский технопарк «Кванториум». Новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук впечатлил даже делегацию Японии в ходе визита в регион. Гости отметили, что в стране восходящего солнца нет подобных площадок для детей.

Руководитель региона выразил признательность Министерству просвещения РФ за поддержку. «Вы дали импульс для развития. Сегодня все наши начинания востребованы», – подчеркнул он.

Глава Чувашии также озвучил проблему привлечения инвестиций в систему среднего образования.

На мероприятии Михаил Игнатьев пообщался с заместителем Министра образования РФ Ириной Кузнецовой. Она рассказала о том, что в настоящее время федеральным ведомством прорабатывается вопрос о создании специализированных центров, в которых будет применяться кластерная модель подготовки специалистов. Ее заинтересовал опыт работы Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа, где уже успешно используется эта модель при обучении специалистов для электротехнической отрасли. Стороны договорились об укреплении отношений в этом направлении.

С генеральным директором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Робертом Уразовым Глава Чувашии обсудил возможность включения республики в число пилотных регионов по модернизации системы профобразования. Регион активно сотрудничает с официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International. В августе 2016 года было подписано Соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Союзом.

Отметим, между Чувашской Республикой и акционерным обществом «Издательство «Просвещение» налажено конструктивное сотрудничество.

В январе 2017 года подписано соглашение между издательством «Просвещение» и Кабинетом Министров Чувашской Республики о намерениях по взаимодействию в сфере развития образования и повышения его качества в Чувашской Республике.

В рамках соглашения АО «Издательство «Просвещение» совместно с Чувашским республиканским институтом образования проведены 7 очных семинаров, в которых приняли участие порядка 650 человек, и около 100 вебинаров для педагогических работников и специалистов органов управления образованием.

В рамках государственных контрактов школами республики приобретается учебная литература АО «Издательство «Просвещение».

«Между группой компаний «Просвещение» и Чувашской Республикой сложились добрые конструктивные партнерские отношения. Это совместная работа по совершенствованию системы образования республики, содействию профессиональному росту учителей, использованию в учебном процессе современных методик и инновационных технологий. Решение задач, поставленных Президентом страны по развитию отечественной экономики, социальной сферы, должно предусматривать объединения усилий государства и частных инвесторов в создании современной инфраструктуры, новой образовательной среды в наших школах. Это позволит достичь качественного уровня знаний, навыков школьников и выпускников, необходимых для их успешной профессиональной и самостоятельной взрослой жизни в быстроменяющихся обстоятельствах XXI века», – отметил Владимир Узун.

«Современная молодежь должна быть готова к постоянному совершенствованию знаний, должна уметь анализировать и использовать информацию, чтобы добиться успеха в будущей профессии. С издательством «Просвещение» нас объединяет то, что у нас общее понимание задачи — подготовить молодых людей к самореализации — и путей решения этого вопроса», — подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Добавим, значима для Чувашии и благотворительная деятельность издательства «Просвещение».

Так, в дар средней школе № 62 г. Чебоксары передано оборудование и инвентарь для спортивного зала на сумму 809,6 тыс. рублей. В комплект оборудования входят татами для дзюдо, манекены для борьбы, мячи, спортивные канаты, комплекты оборудования для силовых тренировок, настенная подушка и др.

В 2018 году Издательство «Просвещение» выступило партнером конкурсов педагогического мастерства (предоставлены призы лауреатам конкурсов).