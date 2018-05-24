ПМЭФ-2018: Внешэкономбанк, АСИ и Правительство Чувашии подписали Меморандум о взаимодействии

В ходе Петербургского международного экономического форума Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Правительство Чувашской Республики заключили Меморандум о взаимодействии.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель Председателя – член Правления Алексей Иванченко, со стороны АСИ – генеральный директор Светлана Чупшева, со стороны Правительства Чувашской Республики – руководитель региона Михаил Игнатьев.

Меморандум позволит расширить взаимодействие сторон в целях улучшения инвестиционного климата республики, а также содействовать в создании условий для ее устойчивого экономического роста.

Документ предусматривает подготовку, формирование и организацию финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий – особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.

Стороны также планируют реализовывать проекты на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления, разработанных Внешэкономбанком.

Отдельное важное направление планируемого взаимодействия – подключение экспертного потенциала Внешэкономбанка и АСИ к решению задач стратегического планирования на региональном уровне, выявлению перспективных направлений экономического развития, поиску и проработке потенциальных проектов по приоритетным направлениям.

Также стороны договорились содействовать институту региональных менеджеров Внешэкономбанка. Они будут искать проекты, соответствующие стратегическим приоритетам обновлённого Банка и проекты для фабрики проектного финансирования. По условиям отбора в каждом регионе представителями ВЭБа могут стать только 3 кандидата. В Чувашской Республике региональными менеджерами определены территориальный руководитель отдела по привлечению юридических лиц в г. Чебоксары, регион «Верхняя Волга», АО «Тинькофф Банк» Дмитрий Исаев, руководитель Технопарка «Кванториум» Мария Гришина и директор департамента РЗА ООО «Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода», член координационного совета Ассоциации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Чувашской Республики – «Развитие» Александр Егоров.

«При выборе субъекта Российской Федерации для работы в новом формате мы ориентируемся на Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, разработанный АСИ, а также на обратную связь первых лиц местных органов власти, – отметил Алексей Иванченко. – Наша новая региональная модель уже приносит свои результаты. Региональные менеджеры за короткий срок, всего лишь за полгода, принесли в пайплан 6 проектов на 15 млрд рублей. И это только начало!».

«Новый подход федеральных институтов развития к сотрудничеству с регионами открывает для нас широкие перспективы и придаст новый импульс инвестиционному развитию региона с использованием набора инструментов поддержки. Совместно с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив будем направлять усилия и возможности на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, инновационной промышленности и агропромышленного комплекса республики», – заявил Михаил Игнатьев.

«Региональная модель Внешэкономбанка должна стать частью целостной системы улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ, именно поэтому мы предложили главам регионов включить региональных менеджеров ВЭБа в состав проектных офисов, – рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. – В каждом регионе должна быть выработана или обновлена стратегия развития, и, возможно, работа региональных менеджеров поможет сформулировать приоритеты».