Пять школ г. Чебоксары – в рейтинге лучших по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело 4-е ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX. В числе школ лидеров – 5 общеобразовательных учреждений г. Чебоксары.

В публикуемую часть рейтинга школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли 300 учреждений. В перечень крупнейших «поставщиков» студентов для лучших вузов страны включены лицей № 3 г. Чебоксары (45 место), гимназия № 5 г. Чебоксары (138 место), лицей № 2 г. Чебоксары (139 место), гимназия № 1 г. Чебоксары (237 место), лицей № 44 г. Чебоксары (274 место). Также лицей №3 г. Чебоксары вошел в рейтинг 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, заняв 47 позицию.

Кроме того, с этого года агентством были составлены рейтинги лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки («Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина»), которые отображают количество выпускников, поступивших в 2017 году в ведущие вузы России на безвозмездной основе по соответствующим направлениям.

Так, в рейтинге 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки:

— «Технические, естественно-научные направления и точные науки» лицей № 3 г. Чебоксары на 25 месте;

— «Социальные и гуманитарные направления» гимназия № 4 г. Чебоксары на 46 месте;

—«Медицина» лицей № 2 г. Чебоксары на 15 месте.

Справочно: исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. Следует отметить повышение уровня качества исследования: по итогам рейтингов 2018 года потребитель получил заметно более полную информацию за счет увеличения числа вузов – партнеров исследования с 20 до 29. Всего агентством была обработана информация более чем о 125 тыс. выпускников из 15 тыс. школ. При оценке школ учитывались различия по сложности поступления в зависимости от вуза и основания для зачисления (см. методику исследования).