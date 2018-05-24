В Чувашии расширены возможности субсидирования авиаперевозчиков для организации новых авиамаршрутов

23 мая на заседании Правительства Чувашии, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, внесены изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта.

В соответствии с федеральным законодательством действие субсидирования региональных авиаперевозок расширяется. Благодаря вносимым поправкам субсидии смогут получать перевозчики, обслуживающие перелеты по всей России. До настоящего времени предусматривалась возможность предоставления субсидий для организации авиаперевозок лишь внутри Приволжского федерального округа.

Напомним, что с 2017 года изменилась схема финансирования региональных авиасообщений. Сегодня направление «Уфа – Чебоксары – Уфа» вошло в Перечень авиамаршрутов, субсидируемых в 2018 году из федерального бюджета.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов отметил, что принимаемое решение будет способствовать расширению географии авиасообщения с городом Чебоксары.

«На софинансирование могут рассчитывать направления, которые включены в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов и входят в соответствующий реестр Росавиации», – отметил министр.

В настоящее время ООО «МАЧ», обслуживающее аэропорт г. Чебоксары, ведет переговоры по организации новых направлений авиаперевозок. В частности, совместно с компанией-перевозчиком отрабатываются вопросы по включению в реестр Росавиации маршрута «Чебоксары – Санкт-Петербург». Отмечено, что без субсидирования данное направление, как и многие другие, не может быть самоокупаемым.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин поручил профильному ведомству активно содействовать оператору аэропорта г. Чебоксары и заинтересованным перевозчикам для решения данного вопроса. «Республика заинтересована в новых авианаправлениях. Необходимые нормативные акты приняты и условия для выделения перевозчикам субсидий у нас соблюдаются. Мы должны совместно отстаивать общую позицию», – поставил задачу премьер-министр.