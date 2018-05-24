Михаил Игнатьев принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

24–26 мая в г. Санкт-Петербурге проходит уникальное событие в мире экономики и бизнеса – Петербургский международный экономический форум.

Делегация Чувашской Республики под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьевапринимает участие в мероприятиях ПМЭФ-2018. В ее состав вошли заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, руководители предприятий малого и среднего бизнеса региона. Республику также представляют молодые предприниматели, участники федеральной молодёжной программы «Ты – предприниматель».

Михаил Игнатьев принимает участие в работе площадок форума, а также проведет ряд деловых встреч с руководителями федеральных органов власти и организаций.

Отметим, ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.