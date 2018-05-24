ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит»

Группа ВТБ продала 12,05 млн акций (11,82% акций) розничной сети «Магнит» компании Marathon Group.

Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд рублей (около $1,02 млрд).

В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.

Группа ВТБ вошла в капитал компании «Магнита» в феврале 2018 года и по-прежнему рассматривает данное приобретение в качестве долгосрочной инвестиции, планируя вывести «Магнит» на качественно новый уровень своего развития.

Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале «Магнита» базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров.

По завершении данной сделки группа ВТБ наряду с другими акционерами продолжит активное участие в развитии бизнеса компании «Магнит» и поддержании лучших стандартов корпоративного управления, принятых в публичных компаниях.