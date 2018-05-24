МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии

«На сегодняшний день задолженность муниципальных образований и теплоснабжающих организаций по договорам поставки природного газа для муниципальных нужд достигла 1 млрд 465 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,2%. Необходимо вести системную работу по взысканию этой задолженности, активнее проводить претензионно-исковую работу. Не все управляющие компании доводят до ресурсоснабжающих организаций деньги, собранные от населения. Есть неудовлетворение недостаточным регулированием их деятельности со стороны Госжилинспекции, Минстроя Чувашии, администрации города Чебоксары. Долги за потребленный природный газ могут стать проблемным вопросом не только в бесперебойной подаче тепла в отопительный сезон, но и газификации Заволжья за счет инвестиций «Газпрома».