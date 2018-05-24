Экономика здесь правит бал

Сегодня в Северной столице открывается традиционный Петербургский международный экономический форум.

Для участия в мероприятиях ПМЭФ-2018 выехала делегация Чувашии под руководством Главы республики Михаила Игнатьева. В ее состав вошли вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, руководители предприятий малого и среднего бизнеса региона. Республику также будут представлять молодые предприниматели, участники федеральной молодежной программы «Ты — предприниматель», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев примет участие в работе площадок форума, проведет ряд деловых встреч с руководителями федеральных органов власти и организаций.

Отметим, ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.