Люди «Спектра»

«Научно-производственное предприятие «Спектр» является флагманом лакокрасочной отрасли, одним из ведущих предприятий химической промышленности Чувашской Республики», — отметил глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин во время недавнего посещения «Спектра».

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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

НПП «Спектр» создано в 2000 году. Первая его продукция — термостойкие лаки КО-85 и КО-815, выдерживавшие до 300 градусов по шкале Цельсия.

Сегодня цветовая гамма термостойких красок и эмалей от «Спектра» включает в себя свыше тысячи оттенков. Новочебоксарский производитель поставляет продукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса и атомной промышленности. Его эмали и краски используют на объектах Министерства обороны РФ в арктических широтах.

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Модернизация технологического оборудования, грамотная организация производственного процесса, применение современных технологий в производстве и разработка новых, улучшенных рецептур красок и эмалей с заданными свойствами — безусловно, все это помогает «Спектру» оставаться лидером. Однако, как отметили министр и генеральный директор организации Сергей Михеев, главный секрет заключается в спаянном работоспособном коллективе и особом подборе кадров.

Всего на НПП «Спектр» трудятся около 100 человек. Примечательно, что текучки кадров практически нет. Многие работники трудятся здесь почти с основания предприятия, знают свое дело от А до Я, предлагают идеи по усовершенствованию производственного процесса.

А еще на «Спектре» часто можно встретить людей, носящих одну фамилию. Да, они родственники. Семейные узы накладывают особую ответственность за результат твоего труда не только перед начальником, но и перед близким человеком. Вот лишь несколько примеров.

Братья Кудряшовы

Старший, Владимир, пришел на «Спектр» в 2001 году. До того перепробовал различные варианты, трудился в том числе и на ниве химической защиты растений. Особенности производства термостойких лаков стал осваивать уже на новом месте работы.

Уже через год, когда появилась вакансия, позвал на «Спектр» младшего брата, Петра. К тому моменту тот успел получить специальность аппаратчика в профессиональном училище, поработать на «Химпроме», так что представление о будущей работе имел.

Так братья и задержались здесь. Да не просто задержались, а стали одними из лучших работников на производстве. Оба — старшие аппаратчики, иначе их еще можно было бы назвать бригадирами. Работают в разных цехах. Один там, где готовят сырье для будущих термостойких эмалей. Другой — где их непосредственно и производят. Так что фактически младший работает с тем, что произведет старший.

Два Александра

Суммарное количество лет, отработанное членами династии Тишкиных в химической отрасли, 200 лет. Вклад двух Александров в это число немал. Отец, Александр Ильич, приобрел опыт еще на «Химпроме», последние 15 лет работает в «Спектре». Он старший аппаратчик. «Специалисты по оборудованию», — характеризуют обоих коллеги.

«Наверное, любой узел производственной схемы соберете и разберете с закрытыми глазами?» — спросил я его. «С закрытыми пока нет, но с открытыми, пожалуй, смогу, — согласился Александр Александрович. — А вот отец уже достиг такого мастерства, что и не глядя справится».

«Мы все делаем с душой», — подытожил Александр Ильич.

Ветеран переменам рад

«В самом начале лаборатория занимала помещение площадью в четверть от нынешнего, — вспоминает сотрудник лаборатории старший лаборант Татьяна Андреева. — Трудились вдвоем. Количество имевшихся приборов также было гораздо скромнее. Мы контролировали качество продукции, кроме того, занимались улучшением свойств термостойких красок и эмалей».

«За прошедшие с тех пор полтора десятилетия не надоело?» — спросил я.

«Нет, не надоело! — ответила Татьяна Никоноровна. — Стоять на месте не приходится. Постоянно происходит что-то новое. Скоро новая лаборатория откроется. Осваиваем новые рецептуры. Я люблю исследовательскую работу. К примеру, здесь, в лаборатории, мы разработали радиационно стойкие эмали для атомной промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Примечательно, что наши разработки успешно заменяют западные аналоги».

Забота о кадрах

Генеральный директор НПП «Спектр» СЕРГЕЙ МИХЕЕВ:

«На нашем предприятии трудятся представители семи династий. Принимая на работу нового сотрудника, всегда задумываемся о том, как он вольется в коллектив, сможет ли стать его частью, проникнуться общим духом. Корпоративный дух на «Спектре» в приоритете. Стремление не подвести остальных, внести свой вклад в достижение общей цели делает всех нас сильнее.

В ближайшее время мы запускаем новую лабораторию со штатом 15 рабочих мест. Заключили договор с КНИТУ на обучение нескольких специалистов для «Спектра» по особой программе. Учиться будут наши, новочебоксарские, ребята. Ежегодно станут проходить практику на «Спектре», в итоге же они получат специальности химиков-технологов лакокрасочного предприятия».

Андрей Сергеев

Фото Марии СМИРНОВОЙ

Владимир Аврелькин высоко оценил разработки «Спектра», которые успешно заменяют западные аналоги.

Старшие аппаратчики Кудряшовы поддерживают корпоративный дух.

Общий стаж работы в химической отрасли династии Тишкиных 200 лет.

Для Татьяны Андреевой качество на первом месте.

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