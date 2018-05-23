Чебоксарский кинофестиваль: 24 мая актер Александр Кузнецов проведет мастер-класс

24 мая 2018 года в Чувашском государственном институте культуры и искусств Александр Кузнецов проведет мастер-класс. Начало мероприятия в 13:00. Место проведения: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26, ауд. 409.

Александр Кузнецов – Член Союза кинематографистов России, Член гильдии актеров кино США, Член гильдии актеров России.

Родился в с. Петровка Приморского края.

На последнем курсе авиационного вуза бросил институт и поступил в театральное училище им. Б.В. Щукина на курс талантливых педагогов Т.К. Коптевой и В.В. Иванова. На третьем курсе работал в труппе Театра на Малой Бронной.

Настоящей кинозвездой советского экрана А. Кузнецова сделал фильм «Джек Восьмёркин — «американец», в котором молодой актёр исполнил звездную роль.

На самом взлёте А. Кузнецов оставляет Советский Союз и отправляется работать в США. Его приглашают сниматься в 13-серийном американском проекте «Аляска Кид» по произведению Джека Лондона и полнометражной картине «Бегущий по льду».

В Лос-Анджелесе актёр снимается ещё в нескольких проектах, среди которых наиболее яркими оказались сериалы «Беверли-Хиллз 90210», «Полиция Нью-Йорка», «Разрушитель», «Миротворец» и «Космические ковбои». Его партнёрами по съёмочной площадке оказываются настоящие голливудские звёзды (Клинт Иствуд, Сильвестр Сталлоне, Николь Кидман и Джордж Клуни).

После 18 лет жизни в Америке А. Кузнецов возвращается в Россию, начинает преподавать в школе-студии МХАТ и основывает собственную актерскую школу «Кузница Кино и Телевидения».

Сегодня Александр Кузнецов – снова востребованный актёр, снимающийся в полнометражном кино и сериалах.