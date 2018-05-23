В Чебоксарах состоится летний фестиваль «Дизайн-Фест»

Если соскучились по ярким событиям, хочется познакомиться с интересными людьми, открыть в себе новые таланты, весело провести летний день, тогда можно посетить этнокомплекс «Амазония» 2 июня и присоединиться к XIII семейному фестивалю «Дизайн-Фест».

«Дизайн Фест» — это масштабный социальный проект, ставший доброй традицией города Чебоксары.

В этом году фестиваль приурочен ко Дню защиты детей.

В «Городке аттракционов» на площадке возле колеса обозрения гостей мероприятия ждут флешмобы, увлекательные мастер-классы и квесты, интересные конкурсы с призами и море позитивных эмоций!

Здесь своя атмосфера — тёплая, уютная и душевная: можно вдохновиться работой творческих мастерских, выступлениями танцевальных коллективов, сделать на память снимки в красивых фотозонах, веселиться под ритмы музыки DJs.

Вас ждут 2 июня (суббота) с 12:00 до 18:00 ч. по адресу: г. Чебоксары, этнокомплекс «Амазония» (ост. Парк 500-летия г. Чебоксары).

Справочно: фестиваль «Дизайн-Фест» проходит в Чебоксарах 4 раза в год. Автором проекта является Анна Сенцова. Фестиваль собирает самых ярких декораторов, мастеров, художников, рукодельниц, кондитеров не только из города Чебоксары, но и соседних регионов.