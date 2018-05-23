Последние звонки в Чебоксарах прозвенят 24 и 25 мая

Подходит к концу 2017/2018 учебный год. 24 мая и 25 мая в школах города Чебоксары для 6770 выпускников, в том числе – 2274 обучающихся 11-х классов и 4496 обучающихся 9-х классов, прозвучат последние звонки. В праздничных мероприятиях примут участие руководство республики и города, педагоги и родители.

У каждой школы своя программа. В основном торжественные линейки начнутся в 10:00. По традиции школьники представят танцевальные и музыкальные номера, а гости праздника выступят с напутственными словами.

Для обеспечения безопасности детей в период проведения мероприятий во всех школах города будет организовано дежурство сотрудников УМВД России по городу Чебоксары, родителей и учителей. Автотранспорт для перевозки детей будет проверен сотрудниками ГИБДД.

Впереди выпускников ждёт пора экзаменов. Для учеников 11 классов они пройдут с 28 мая по 02 июля. ЕГЭ по математике (базовый уровень) состоится 30 мая, по математике (профильный уровень) – 1 июня, по русскому языку – 6 июня.

Первый экзамен для 9 классов начнется со сдачи с иностранного языка – 25 мая, последний – 29 июня.

В прошлом году в торжественных мероприятиях последнего звонка приняло участие 6058 учеников, в том числе 2042 обучающихся 11–х классов, 4016 – 9-х классов.