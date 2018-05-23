Майский киномарафон: «Интерактивное ТВ» «Ростелекома» стало в праздники центром развлечения и досуга

«Видеопрокат» в майские праздники стал самым востребованным сервисом среди абонентов «Ростелекома» в Чувашской Республике. С 29 апреля по 9 мая пользователи «Интерактивного ТВ» посмотрели свыше четырех с половиной тысяч фильмов и сериалов.

Наибольший интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории «Прямо из кинотеатра» – новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в «Видеопрокате» практически сразу после премьерных показов на широких экранах. Самой рейтинговой лентой оказалась российская комедия «Я худею». Популярностью также пользовались «Жили-были», «Лед», «Джон Уик 2», «Напарник». Мультипликационные фильмы «Кролик Питер», «Тачки 3» и «Барбоскины» стали хитами у юных телезрителей, не уступающих взрослой аудитории по активности пользования сервисом.

Наибольшее количество обращений к «Караоке» зафиксировано первого и шестого мая. Чаще всего абоненты «Интерактивного ТВ» исполняли песни «18 мне уже» («Руки вверх»), «Батарейка» («Жуки»), «Выпускной» (Баста), «Женщина, я не танцую» (A-Dessa), «Кукушка» (В. Цой).

«»Интерактивное телевидение» «Ростелекома» в выходные и праздничные дни традиционно становится центром досуга и развлечений. Это настоящий домашний кинотеатр, который объединяет гостей у телеэкрана. Смотреть можно и громкие премьеры, и классику отечественного и зарубежного кино. Фильм и время показа зрители выбирают сами. При этом ленту всегда можно поставить на паузу, чтобы спеть, например, «Караоке», а затем возобновить просмотр», – рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Антон Назаровский.

Чтобы воспользоваться сервисами «Видеопрокат» и «Караоке», необходимо подключить «Интерактивное ТВ». Заявку можно оформить на сайте rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».