В Чувашии проверили ход работ рекультивации Пихтулинской свалки

В целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Чебоксарах продолжается реализация проекта «Рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов для муниципальных нужд г.Чебоксары».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов 22 мая проверили ход рекультивации Пихтулинской свалки. В выездном совещании также приняли участие заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, директор подрядной организации ООО «Автодор» Виктор Разумов, директор проектного института ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз» Иван Алексеев, другие ответственные лица.

Чебоксары в числе первых городов стали внедрять современную систему управления отходами и приступили к ликвидации прошлого экологического ущерба, начав рекультивацию городской свалки твердых бытовых отходов.

В настоящее время почти сформировано тело свалки, уложено 60% геотекстиля, газодренажная прослойка из щебня, геомембраны, минеральный грунт. Как доложил директор подрядной организации ООО «Автодор» Виктор Разумов, все работы идут согласно запланированным срокам. В июле завершится укладка щебня, текстиля, глины и газовых труб. «Трубы диаметром 160 миллиметров и длиной 15 метров будут уложены через каждые 25 метров, отверстия труб обмотают геотекстителем и обложат геогранитом для гашения газа. Таким образом, тело дамбы будет дышать», — объяснил подрядчик.

Открытым остается вопрос с доставкой верхнего, растительного грунта. Его необходимо поставить в размере 40 тысяч кубов. В смете проекта предусмотрено, что он находится на расстоянии четырех километров, по факту оказалось 25 километров, а это дополнительные расходы. Директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов проинформировал об имеющихся предложениях и выборе оптимального варианта.

Подрядчик доложил, что в настоящее время увеличивается парк специализированной техники и количество задействованных в работе людей. С увеличением светового дня выросло количество смен, они длятся до 21-22 часов.

«Мероприятия по рекультивации на данный момент выполнены ориентировочной стоимостью на сумму около 200 миллионов рублей, оплачено 120 миллионов. Самые дорогие материалы закуплены – это геоматериалы и щебень. Со стороны авторского контроля специализированного института претензий нет, технология соблюдается. В график укладываемся. К концу ноября 2018 года работы должны быть завершены», — подвел итог рабочего объезда Алексей Ладыков.

Справочно

Санкцинированная свалка твердых бытовых отходов в Чебоксарах была открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров. Высота насыпного слоя достигала 15 метров. Площадь, занимаемая отходами, достигла 30 га (почти 4 футбольных поля). Здесь ежегодно складировалось 200 тыс. тонн отходов (или 800 тыс. куб/м), за 50 лет на свалке депонировано свыше 7,5 млн куб/м отходов.

Мероприятия по рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары включены в подпрограмму Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.