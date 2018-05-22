Юлия Полячихина: «Газета–одна большая семья». Фото. Видео

В редакции «Советской Чувашии» побывала «Мисс Россия–2018»

Прекрасная гостья появилась на пороге редакции совсем неожиданно.Обладательница титула «Мисс Россия»Юлия Полячихина заглянула в «Советскую Чувашию» не на эксклюзивное интервью, а в рамках производственной практики.

Ведь она является студенткой первого курса отделения журналистики факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ и в данный момент сдает летнюю сессию. А параллельно знакомится с работой местных средств массовой информации. Вчера, например, побывала на телевидении, а сегодня в главной республиканской газете «Советская Чувашия».

Творческий коллектив встретил Юлию радушно. Знаменитой гостье рассказали о работе предприятия, об успехах и достижениях «Советской Чувашии» и ее сотрудников, о том, с какими новшествами газета перешагнула вековой юбилей.

Видео Татьяны Молоковой

В техническом центре будущий журналист увидела, как верстается новый номер газеты. И была особенно впечатлена ее новыми форматами, в частности «дополненной реальностью»–когда фотоснимки на полосах «оживают» с помощью специального приложения в смартфоне, а также тем, что газета делает свои телеинтервью. Ведь как призналась сама Юлия, ей интересна телевизионная журналистка Однако то, что она увидела в «Советской Чувашии», открывает для нееновыевозможности.

Самой прекрасной девушке страны очень понравилась атмосфера в редакции. «Чувствуется, чтоздесь дорожат своими сотрудниками, гордятся их успехами, и люди работают с душой, искренне любят свое дело и газету. Такое ощущение, что редакция – это одна большая семья», — поделилась титулованная красавица с корреспондентом «СЧ».

В фойе редакции Юлия познакомилась с выставкой лучших снимков фотокорреспондентов «Советской Чувашии». В конференц-зале рассказала журналистам о своих планах на ближайшее будущее, связанных с подготовкой к мировым конкурсам красоты. И с радостью заметила, что и летний отпуск первой красавице державы тоже полагается. Отдыхать Юлия планирует со своими родными – мамой, папой и сестренкой.

На прощаниемодельохотно согласилась сфотографироваться, как со всем коллективом, так и с некоторыми сотрудниками отдельно. А на фирменной растяжке «Советской Чувашии», где традиционно пишут добрые слова газете наши почетные гости, оставила свой автограф за подписью «С наилучшими пожеланиями «Мисс Россия-2018».

Фоторепортаж Максима Васильева