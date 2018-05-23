25 мая завершается прием заявок на «МолГород — 2018»

5 июня 2018 г. в Заволжье на базе отдыха «Буревестник» начнет работу X юбилейный форум «МолГород». В этом году он продлится на день больше. Также ожидается увеличение количества образовательных площадок. Теперь их будет шесть:

Ты — предприниматель.

Развитие территорий.

Российское движение школьников.

Добровольчество – точка роста.

Студенческое самоуправление и гражданская активность.

Технологии масс-медиа.

Организаторами форума являются АНО ДО «Институт регионального развития» и ЧРМОО «Волонтерский центр города Чебоксары» при поддержке администрации города Чебоксары и Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Форум пройдет под лозунгом «2018 год – год добровольца (волонтера)».

Для всех желающих будет организована культурно-массовая и спортивная программа: конкурс уличных танцев, творческие мастер-классы, велосипедные прогулки, спортивные турниры.

В течение всего форума будет работать туристический городок. Каждое утро участников будет начинаться с зарядки, которую будут проводить известные спортсмены.

На форум приглашаются делегации молодежных движений, общественных организаций и объединений, советов работающей молодежи предприятий и организаций, органов студенческого и ученического самоуправления, неформальные сообщества, молодежные парламенты и правительства, волонтерские организации, молодежь Чувашской Республики, регионов Российской Федерации и зарубежных стран (возраст участников форума — от 14 до 35 лет).

Подробности на официальном сайте molgorod.info и в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/molgorod.

Положение о конкурсе>>