26 и 27 мая выйдут в рейс дополнительные автобусы

В дни религиозных праздников – «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы» – 26 и 27 мая для обеспечения перевозок пассажиров, посещающих городские кладбища, планируется выделение дополнительных автобусов на маршрутах 3, 10, 14, 249 в Чебоксарах и на маршрутах 21н, 22К, 5н в Новочебоксарске.

В зависимости от величины пассажиропотока 26 и 27 мая 2018 года количество автобусов на маршрутах планируется увеличить до:

Чебоксары:

маршрут № 3 – до 6 единиц – «Стадион «Спартак» – Кошкино – Карачуринское кладбище»;

маршрут № 10 – до 5 единиц – «Лапсары – Детская республиканская больница»;

маршрут №14 – до 40 единиц – «Железнодорожный вокзал – Карачуринское кладбище».

Яуши:

маршрут № 249 – до 30 единиц – «Чебоксары-Яуши».

Новочебоксарск:

маршрут № 21н – до 10 единиц;

маршрут № 22к – до 15 единиц;

маршрут № 5к – до 2 единиц.

По маршруту № 249 будет организовано движение через Карачуринское кладбище.

За проезд установлена единая ставка – 18 рублей.

С 7:00 до 19:00 26-27 мая 2018 года будет ограничено движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, по ул. Б. Хмельницкого от перекрестка с ул. Юлиуса Фучика и ш. Алатырскому до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища.