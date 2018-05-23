Определены победители отборочного тура муниципального чемпионата JuniorSkills – 2018

В Чебоксарах завершился муниципальный чемпионат профессионального мастерства школьников JuniorSkills.

В течение недели 150 участников из 24 образовательных организаций города демонстрировали свои таланты и способности по пяти компетенциям: прототипирование, сетевое и системное администрирование, мультимедийная журналистика, мобильная робототехника и лабораторный химический анализ.

Победители отборочного этапа примут участие в финале муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills, который пройдет в октябре 2018 г. Пожелаем нашим участникам успехов в финале.