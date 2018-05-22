Чебоксарский кинофестиваль: завтра в Чувашском государственном институте культуры и искусств пройдут мастер-классы

23 мая в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля в Чувашском государственном институте культуры и искусств состоится мастер-класс Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Бориса Васильевича Токарева и Заслуженной артистки Российской Федерации Людмилы Михайловны Гладунко.

Борис Токарев – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Гильдии актёров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют».

Родился в с. Киселёво Калужской области. В двенадцать лет дебютировал в кино, сыграв Виктора в фильме Георгия Победоносцева «Спасённое поколение». В тринадцать лет он был приглашён в Театр имени Пушкина для участия в спектакле «Столпы общества». Будучи студентом ВГИКа Токарев снялся ещё в нескольких фильмах: «Дорога к морю», «Шестое лето», «Верность». После окончания учёбы устроился в Театр Советской Армии, однако проработал там всего год, так как кинематограф его привлекал больше.

На съёмках фильма «Где ты теперь, Максим?» пятнадцатилетний Борис познакомился с Людмилой Гладунко, которая являлась его партнёром по съёмкам. Борис и Людмила поженились в 1969 году. Их сын Степан – выпускник МГИМО.

Людмила Гладунко – российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженная артистка Российской Федерации. Художественный руководитель к/к «Дебют».

Родилась в г. Хмельницкий в семье актрисы Риты Гладунко.

Первую роль ей доверил режиссёр Эдмонд Кеосаян в своей картине «Где ты теперь, Максим?». Её партнёром по этому фильму стал начинающий тогда актёр Борис Токарев, за которого она впоследствии вышла замуж.

Во время учёбы во ВГИКе снялась в нескольких фильмах. В 1969 году окончила институт и стала актрисой Театра-студии киноактёра. Снялась практически во всех картинах своего мужа Бориса Токарева.

В 1996 году Людмиле Гладунко было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

Начало мероприятия: 13:00

Место проведения: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26, ауд. 409.