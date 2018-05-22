СИНДЗО АБЭ, глава правительства Японии

«Для Японии работа в научном направлении — это важный элемент утвержденного плана сотрудничества с Россией. С Чувашией японский бизнес сотрудничает не первый год, но буквально недавно в Чебоксарах с представительной делегацией был посол Тоехиса Кодзуки. Он присматривается к новым разработкам как опытных чувашских инженеров, так и молодых пытливых умов — школьников и молодых ученых… А в Казани российские коллеги ученых из японского университета RIKEN работают в лаборатории генной инженерии. Выявляют, в частности, гены, отвечающие за онкологию. Результаты мгновенно обсуждают с японскими учеными и уже вместе ищут новые пути в диагностике и терапии рака».