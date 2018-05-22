К капитальным объектам надо относиться основательно

Темпы сева выше прошлогоднего

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании обсуждался перечень объектов капитального строительства, включаемых в проект республиканской инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Речь идет уже о реализации приоритетных проектов в рамках майского указа Президента страны. Региональную инвестиционную программу предстоит «защитить» в федеральных министерствах, чтобы она попала в бюджет следующего года, сказал Глава республики Михаил Игнатьев. И сегодня нашему правительству необходимо выстраивать надежную аргументацию для успешной защиты.

На финансирование адресной инвестиционной программы Чувашии первоначально направлялось порядка 3 млрд рублей, доложил вице-премьер?— министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. После второго уточнения бюджета сумма превысила 3,2 млрд рублей. Программа включает в себя 67 объектов капстроительства и 12 укрупненных проектов.

В этом году предусмотрено начать строительство 49 объектов. С некоторыми из них есть сложности — вице-премьер назвал, в частности, детский сад в «Новом городе», реконструкцию стационара городской детской больницы в Чебоксарах, Атратский психоневрологический интернат. По детсаду дважды не состоялся аукцион по выбору подрядчика, по больнице и интернату до сих пор нет заключения экспертизы, констатировал министр.

В настоящее время развернута работа по формированию перечня объектов по 12 направлениям, обозначенным в указе Президента. До 1 августа министерства должны представить заявки. Что касается объектов республиканской инвестиционной программы, тут срок до 1 июня. Глава республики обратил внимание на необходимость качественного проведения экспертизы проектно-сметной документации: «Нельзя допускать просчетов, это приводит к непредвиденным расходам».

Далее Михаил Игнатьев спросил у главы Чебоксарской горадминистрации Алексея Ладыкова о причинах задержки строительства названных объектов. Они известны — один подрядчик не соответствовал требованиям, по другим торгам УФАС обнаружил нарушения… Глава республики потребовал в самые короткие сроки завершить процедуры и начать строительство. Ведь речь идет об объектах, в которых очень нуждаются люди.

На 21 мая зерновые и зернобобовые культуры в республике посеяны на 76,3% запланированных площадей, что выше на 13%, чем на то же прошлогоднее число, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Более 4 тыс. гектаров посажено картофеля. Втрое больше нынче посеяно кукурузы на зерно. Среднесуточный темп сева зерновых в эти дни превышает 16 тыс. гектаров, что также больше прошлогоднего. Массовый сев планируется завершить в ближайшие 5-7 дней.

Министр коснулся изменений структуры посевных площадей в сторону увеличения масличных культур, в том числе масличного льна. Как показывает опыт предыдущих лет, они становятся все более рентабельными в условиях республики. На это обратил внимание и Глава республики, подчеркнув, что в условиях рынка надо развивать возделывание прибыльных культур.

Вячеслав Иванов

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фото tavrika.su