Служили два товарища…

Останки сразу двух солдат — уроженцев Чувашии, Ивана Сергеевича Афиногенова из села Юманаи Шумерлинского района и Николая Семеновича Семенова из села Шоркасы Канашского района, обнаружены и подняты на территории Ельнинского района Смоленской области.

Нашли останки солдат во время межрегиональной поисковой экспедиции. Как сообщает региональный информационный портал «Уездные новости», в процессе проведения поисково-разведывательных работ члены поисковых отрядов «За Родину» (г. Десногорск) и «Весна Победы» (Сыктывкарский политехнический техникум) обнаружили и эксгумировали останки 23 бойцов РККА и нашли два солдатских медальона, принадлежавших бойцам из Чувашии. По данным Книги Памяти Чувашской Республики, оба красноармейца — и Иван Афиногенов 1917 г.р., и Николай Семенов 1905 г.р. считаются пропавшими без вести. Сейчас поисковики разыскивают родственников погибших бойцов. Им уже удалось связаться с внучатой племянницей Ивана Афиногенова.