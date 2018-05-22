Вкус победы пахнет хлебом

Команда пекарей ООО «Ибресинский хлебозавод», а также сборная команда Чувашпотребсоюза, куда вошли представители хлебозавода Аликовского райпо, Красноармейского хлебокомбината и ООО «Сундырь-хлеб», вернулись с наградами с Кубка Центросоюза по хлебопечению, который проводился с 15 по 17 мая в выставочном центре ВДНХ в рамках II Евразийского форума по хлебопечению.

В турнире профессионального мастерства приняли участие 12 команд из 10 регионов России. Пекари соревновались в пяти номинациях — «Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Декоративное изделие» (композиция на тему предстоящего в России чемпионата мира по футболу), «Витрина» и «Культура производства». Работы участников оценивали ведущие мастера Российской гильдии пекарей и кондитеров.

В результате напряженной борьбы сборная команда Чувашпотребсоюза заняла второе место в номинации «Хлеб», третье место в командном зачете среди профессиональных команд. Пекари ООО «Ибресинский хлебозавод» Ибресинского райпо завоевали третье место в номинации «Сдобное изделие». Дипломы и кубки победителям и призерам вручил председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Главной целью конкурса стало развитие мастерства участников, повышение престижа профессии хлебопека и совершенствование культуры производства хлебобулочных изделий.

Надежда Антонова

фото ЧПС

Сладкая футбольная композиция Ибресинского райпо получила высокую оценку.