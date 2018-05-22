СУОР обрело «второе дыхание»

Кредитор и заемщик пришли к взаимопониманию

Агрохолдинг «ЮРМА», строительная компания «СУОР», чебоксарская «Чулочно-трикотажная фабрика» — все они объединены в группу компаний «СУОР», основным учредителем которой является один из крупнейших предпринимателей республики Владимир Ермолаев.

С разноплановой продукцией этих предприятий знаком, без преувеличения, каждый житель республики. Курятина с этикеткой «ЮРМА» не только широко представлена в местных фирменных торговых точках и супермаркетах, принадлежащих крупным федеральным сетям, она вывозится на продажу и в другие регионы. Реализуется инвестиционный проект, благодаря которому в прошлом году «ЮРМА» выпустила 48,9 тыс. тонн мяса птицы на убой в живом весе. Это 78,2% всего объема производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях республики. Агроаналитики объясняют такие масштабы верно выбранной формой бизнеса, ведь на сегодня наиболее перспективными в птицеводстве являются именно агрохолдинги — вертикально интегрированные структуры, объединяющие сельскохозяйственное производство с переработкой, поставкой ресурсов, обслуживанием, финансированием, торговлей.

Большой жилой район «Садовый» в Чебоксарах, застраиваемый компанией «СУОР», тоже можно назвать правильно выбранным бизнесом. Заложенный шесть лет назад на юго-западе города, он расположился на землях, где раньше были сады, что говорит о хорошей экологии. Квартиры в микрорайоне пользуются спросом у молодых семей, привлекая удобной планировкой, относительно низкой квартплатой: даже на батареях здесь установлены счетчики, поэтому жильцы рассчитываются только за реально полученное тепло. А еще дома в «Садовом» отвечают требованиям безбарьерной среды, они оборудованы пандусами, что очень важно для молодых мам с малышами в колясках.

Наряду с жильем здесь строятся детские сады, полтора года назад появилась современная стоматологическая поликлиника, рассчитанная на 40 тысяч пациентов. В ближайшей перспективе — возведение средней школы на 1600 учеников.

К тому же строители-«суоровцы» выиграли тендер в Архангельской области, где построили жилье по программе переселения из аварийных домов.

Не все проекты можно претворить в жизнь за счет собственной прибыли и федеральных программ. Три года назад группа компаний «СУОР» взяла в Сбербанке кредит в несколько миллиардов, который с определенного времени стало сложно обслуживать. В компании основной причиной называют обострившуюся конкуренцию как на рынке жилья, так и среди производителей мяса птицы. Финансовые трудности также отразились на расчетах с ресурсоснабжающими организациями — «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Чувашской энергосбытовой компанией», перед которыми образовались немалые долги. Пошли слухи, что владелец может расстаться с частью своего бизнеса.

На днях ситуация прояснилась. Как сообщил Владимир Ермолаев, в результате совместной работы со Сбербанком основной долг ссудной задолженности реструктурирован и принята кредитная стратегия по предприятиям, входящим в группу компаний.

Банкиры подтвердили этот факт. «Чувашское отделение ПАО «Сбербанк» вместе с ГК «СУОР» выработали совместное решение, направленное на развитие предприятий, входящих в группу. С этой целью мы реструктуризировали имеющуюся ссудную задолженность на взаимоприемлемых условиях по ее погашению. В настоящий момент Сбербанк оказывает клиенту содействие в повышении эффективности деятельности группы компаний и росту ее производственно-финансовых показателей», — прокомментировал руководитель Чувашского отделения Сбербанка России Юрий Бычковский. Таким образом, банк выразил твердую заинтересованность в успешной работе этой разветвленной компании, в развитии каждого ее направления.

Газовики и энергетики в свете принятого решения также надеются на потепление отношений с группой компаний «СУОР», считая, что облегченная кредитная стратегия поможет должнику перейти в разряд добросовестных плательщиков.

В самом «СУОРе» свершившуюся реструктуризацию связывают с расширением возможностей компании по привлечению инвесторов, ростом конкурентоспособности во всех сферах деятельности и увеличением рыночной стоимости собственного капитала.

Мария Николаева

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: gorodsad21.ru

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Более 15 тысяч человек проживает сегодня в микрорайоне «Садовый».

МНЕНИЯ

АРКАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, покупатель квартиры в микрорайоне «Садовый:

«Долго присматривался к застраиваемому компанией «СУОР» микрорайону, сравнивал с проектами других компаний, изучал транспортную логистику. Понравилось, что «Садовый» находится в центре города, не на окраине, а довольно близко к основным городским дорогам, имеет удобные заезды. Район перспективный, динамично развивающийся — в общем, это то, что сейчас нужно молодым и активным людям. Я полностью удовлетворен своим выбором. Импонирует то, что компания работает на перспективу и предлагает достаточно комфортное жилье по доступной цене».

НИНА ВОЛКОВА, молодая мама, жительница микрорайона «Садовый:

«Даже несмотря на некоторые трудности, все условия компания «СУОР» выполняла надлежаще и добросовестно, и вот уже пару месяцев мы живем в новом доме микрорайона «Садовый». Этот уголок города сразу же привлек нашу молодую семью, потому что новый, непромышленный, зеленый, можно сказать, домашний, семейный. И цены на жилье демократичные. В каждом дворе есть интересные детские площадки, но главное — построены два детских сада, а в скором будущем здесь появятся школа и торговый центр. Видно, что компания-застройщик заботится о своих клиентах, и мы надеемся, что и дальше она будет выполнять все взятые на себя обязательства».

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